Randalierer in Gewahrsam

Ein 36-jähriger Mann randalierte am Montagabend in der Frohndorfer Straße in Sömmerda. Die herbeigerufene Polizei stellte fest, dass der stark alkoholisierte Mann im Treppenhaus einen Schuhschrank sowie mehrere Dachfenster auf dem Dachboden des Mehrfamilienhauses beschädigt und dabei mehr als 1000 Euro Sachschaden verursacht hatte. Als die Beamten vor Ort eintrafen, wurden sie von dem Mann angegriffen und beleidigt. Sie fesselten ihn und nahmen ihn mit. Er habe sich aber auch auf der Dienststelle nicht beruhigt, so die Polizei. Der 36-Jährige beschimpfte die Beamten und beschädigte eine Matratze in der Zelle. Gegen ihn werde daher jetzt wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.