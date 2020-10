Rastenberg: Ein Spachtel für das Rostheft

In Windeseile hatte es die ganze Stadt gewusst. Der Künstler hatte sich im Wald verirrt. Ein Forsthelfer las ihn auf. Die Geschichte verbreitete sich schneller als das Virus. „Am nächsten Tag wusste es jeder“, sagt Mark Tippmann und lacht.

Viele sprachen ihn direkt auf seine kurzzeitige Orientierungslosigkeit an. Anderen sah er auf Anhieb an, dass sie davon wussten. „Hier geht keiner verloren“, sagt er.

Er verarbeitet das Erlebnis gerade in einem „Rostheft“. Dazu nutzt er einen Spachtel, den er im Wald gefunden hat. Immer wieder befeuchtet er ihn, lässt den Rost über Nacht „nachwachsen“ und drückt ihn dann auf Papier. „Da entsteht immer ein anderes Bild“, begeistert er sich. „Wen die Rastenberger einmal aufnehmen, der gehört dazu zu ihrer Gemeinschaft. Ganz und gar und vorurteilslos“, sagt er. Sie haben dem Mann, in Leipzig geboren und zuletzt künstlerisch und studentisch in Saarbrücken verortet, Einlass in ihre Häuser und in ihre Gedanken gewährt. Sie haben stundenlang mit ihm gesprochen, ihm Kuchen und Sauerteigbrot gebacken, ihm Obst und Gemüse aus ihren Gärten oder selbst gefertigten Tee geschenkt – und sie haben mit ihm auf Zeit Bilder getauscht.

Eigene Arbeitengegen Schätze der Alteingesessenen

Der Bildertausch war sein Experiment für den mit einem Stipendium von der Sparkassenkulturstiftung Hessen-Thüringen und der Stadt ermöglichten Aufenthalt in Rastenberg. Er hütete die ihm von 17 Rastenbergern überlassenen Arbeiten in seinem Atelier, einst Polizeibüro und später Schiedsstelle, im Rathaus. Das waren zum Teil eigene Zeichnungen oder die von Kindern und Enkeln, aber auch Kunstwerke aus dem frühen 20. Jahrhundert oder von DDR-Künstlern.

Tippmann lieh im Gegenzug eigene Arbeiten aus. Drucke mit abstrakten Motiven waren das – mit der ausdrücklichen Freigabe, sie sich zu eigen zu machen, sie zu erweitern, zu überarbeiten, ihnen etwas Eigenes an die Seite zu stellen. Darauf haben sich viele eingelassen. Die Resultate hat Tippmann in einer Mappe gesammelt. Ein Buch, das die Teilnehmer erhalten sollen, ist fast fertig. Ein einziges Blatt hat der Künstler unbearbeitet und unkommentiert zurück bekommen.

Das macht sein Experiment erst zum kompletten Erfolg. „Darauf hatte ich gehofft“, sagt er. Das spreche für die Ehrlichkeit ihm gegenüber.

Eine neue Zeit bringtauch neue Möglichkeiten

Während einige seiner Probanden anhand der Arbeiten sich in Streifzüge ins eigene Leben und in die eigene Seele oder ins bedrohlichem Wandel unterworfene Umland (Waldsterben) begaben, andere ganz praktische Schlüsse zogen („Ich will wieder mehr selbst zeichnen!“) gibt es eben auch die andere Seite: „Es kann nicht jeder etwas mit meiner Kunst anfangen. Sie bleibt Manchem fremd. Er kann sie nicht einmal aushalten, will sie nicht an sich heranlassen, muss sie sogar so platzieren, dass er ihr den Rücken zuwenden kann“, sagt Tippmann. Das müsse man akzeptieren.

Er habe unendlich viel über Rastenberg erfahren – unter anderem bei zwei mehrstündigen Führungen durch die Heimatstube, jeweils mit jemand anderem für die Erläuterungen und also ganz gegensätzlich. Über eine Stadt, die mit dem Kur- und Tourismusbetrieb einen Gutteil ihres Selbstverständnisses verloren habe, eine Stadt, die einmal mit einem Laden in fast jedem Haus fast vollständig autark gewesen sei, und eine Stadt, die dennoch eine Gemeinschaft geblieben sei und augenscheinlich gerade ihre Potenziale neu entdecke und bereit sei, sie zu nutzen. Das finde er spannend. Er will gern zurückkommen.

„Einladungen habe ich schon jede Menge“, freut er sich. Er fühlt sich angekommen und angenommen in der Stadt, in der ihn von Anfang an jeder kannte (zum Teil, weil ihn unsere Zeitung angemeldet hatte), er aber niemanden. Jetzt muss Tippmann nach seinem Experiment aber erst einmal ganz profan Geld verdienen. Der alimentierte Aufenthalt in Rastenberg verband oder überbrückte zwei Lebensabschnitte für ihn. Er beginnt nach dem ersten Staatsexamen (Lehramt Geschichte/Kunst) nun ein Referendariat in Detmold.