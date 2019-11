Rastenberg: Schulwald muss an anderen Ort

„Schulwald“ verkündet ein Schild am Straßenrand. Vor allem Badelustige passieren es auf ihrem Weg durchs Mühltal vom Stadtzentrum aus ins denkmalgeschützte Rastenberger Waldbad. Es sieht so aus, als würde der Hinweis irgendwann nicht mehr die Aufmerksamkeit von Wanderern und Flaneuren auf sich ziehen. An diesem Ort, einer kleinen Parkanlage, kann das Vorhaben nicht umgesetzt werden – zu diesem Schluss ist jedenfalls der Ausschuss für Bildung, Kultur, Soziales und Sport des Rastenberger Stadtrates gekommen. Auf seiner jüngsten Sitzung hat das Gremium beschlossen, dies so der Schule mitzuteilen.

Dabei hat das Projekt, unterstützt vom Nabu, schon weitere erste Ergebnisse gezeitigt: Eine Waldschänke steht, Nistkästen sind angebracht. Mehr soll aber nun nicht möglich sein. Die Schule möchte gern für ihren Wald Bäume pflanzen. Fördermittel stehen in Aussicht. Die Ablehnung hat keine inhaltlichen Gründe. Dem Vorhaben steht der Ausschuss mehr als aufgeschlossen gegenüber. Allerdings machen die Kommunalpolitiker rechtliche Bedenken geltend. Der Grund und Boden, auf dem der Schulwald entstehen soll, gehört der Stadt schlicht und einfach nicht. Zumindest nicht in Gänze. „In unserem Eigentum befindet sich nur ein ganz schmaler Streifen des Areals, auf dem der Schulwald entstehen soll“, sagt Bürgermeisterin Beatrix Winter (Wählergemeinschaft Gemeinsam für Rastenberg). Die Ausschussvorsitzende Monika Becker unterstützt diese Ansicht – wie auch Ausschussmitglied Frank Koch. Die Eigentumsfrage ist – wie so oft – auch in diesem Fall eine schwierige. „Es reicht aber nicht, wenn ein Eigentümer nicht greifbar ist oder auf eine Anfrage nicht reagiert, um eigene Pläne umzusetzen“, sagt Becker. Koch macht zusätzlich Bedenken wegen der Standortwahl deutlich: „Das wäre ein Wald vorm Wald.“ Der Ausschuss will der Grundschule einen Alternativvorschlag machen. Nach übereinstimmender Ansicht der Mitglieder wäre es möglich und wünschenswert, das Projekt auf dem Gelände der Grundschule selbst umzusetzen. Beatrix Winter: „Das wäre räumlich problemlos möglich – und die Eigentumsverhältnisse wären auch geklärt.“ Zudem würde diese Variante den Grundschülern An- und Abmarsch zum Unterricht im Grünen-Wald-Klassenzimmer ersparen. Vertreter der Schule nahmen an der Sitzung nicht teil. „Wir hatten sie über die VG eingeladen“, ist sich Beatrix Winter sicher.