Rastenberger Ausstellung im Wartestand

Der Elan des Rastenberger Kunstherbstvereins ist ungebrochen – auch und gerade jetzt und besonders für seinen „Kinder-Ableger“. Vor allem Vera Teunen, Karin Metze, Barbara Mietsch und Barbara Lange haben sich eingebracht. Das Resultat: Die Ausstellung im Kunsthaus Josefskirche, die die Arbeiten von etwa 80 Kindern zum Jahresthema „Meine Verwandten, meine Freunde und ich...“ vereint, ist gehängt und wartet auf neugierige Betrachter. Sie wartet, natürlich coronabedingt und zumindest zunächst, vergebens.

Dabei sollten die Ausstellungsbesucher doch eigentlich auch die Wettbewerbsjury sein. „Wir überlegen gerade, wie wir es trotzdem machen können“, sagt Vera Teunen. Der Verein, so Vorstand Anita Petzak, stehe in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt. Eine Expertenjury zu bilden, wäre ein Notnagel...

Die Bilder könntenbis zum Frühjahr ausgestellt bleiben

Eigentlich hätte die Präsentation, wegen der Pandemie schon aus dem eigentlichen Kunstherbst-Kalender ausgegliedert, vom 14. November bis zum 12. Dezember zu sehen sein sollen. „Es spricht wahrscheinlich nichts dagegen, die Bilder bis in den März hinein hängen zu lassen“, vermutet Anita Petzak. „Es wäre einfach schade, wenn das niemand sehen könnte“, sagt sie.

Die Schulen, Kindergärten, Einrichtungen der Region und auch einzelne haben der Kunstaktion die Treue gehalten. „Sie hätten ja auch sagen können: Wir haben andere Sorgen!“, weiß Anita Petzak. Genau das haben sie aber nicht. Vielleicht war ihnen die künstlerische Auseinandersetzung auch willkommene Ablenkung und Ventil?

Vielleicht lassen sich ja doch Einzelbesuche auf Anmeldung realisieren? Oder gar Schulklassenbesuche? „Wir würden das mit einem Hygienekonzept absichern“, sagt Petzak zu. Die Nachbarn aus dem Franziskushaus der Stiftung Finneck, begeisterte und sehr aktive Wettbewerbsteilnehmer, hätten es nicht weit und würden ja sogar als nur ein Haushalt zählen.

Die sogenannte Wunschbrücke entstand als Gruppenarbeit von Kindern der evangelischen Regionalgemeinde. Foto: Jens König

Verdient hätte es die besondere Corona-Ausgabe des Wettbewerbs auf jeden Fall. Die Organisatorinnen sind begeistert darüber, wie sich die Kinder das Thema erschlossen haben – und wie verschieden sie zwischen zwei Lockdowns die so andere Zeit reflektieren. Die Pandemie hat die Bilder beeinflusst. Da gibt es zum Beispiel eine weite Landschaft, menschenleer bis auf einen von hinten zu sehenden Spaziergänger mit Hund.

Es sind in der Ausstellung auffallend viele einsame Hinterköpfe zu sehen. Ein anderes Bild fängt den Blick auf ein Handydisplay ein – und ist ein eingefrorener Augenblick eines Gruppenchats von Freunden, die sich nicht treffen können. Ein anderes ist ein Doppelporträt im Spiegel. Der Blitz des Fotohandys macht die Gesichter außer an den Rändern unkenntlich, ist halb Explosion und erinnert andererseits an ein überdimensioniertes Coronavirus-Abbild.

Viele eingereichte Arbeiten thematisieren Einsamkeit, den Zusammenhalt in der Familie oder Zuwendung zu Haustieren. Foto: Jens König

Es sind zudem viele Tierbilder zu sehen. Vor allem die kleineren Kinder fokussieren sich in der Kontakt-Krise offensichtlich verstärkt auf diese Freunde.