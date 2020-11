Rastenberger Kalender-Ersatz

Monika Becker hat am Mittwoch durchgezählt. Es wird reichen. Das Rastenberger Rathaus hat sogar mehr als 24 Fenster. Das wollte die Vorsitzende des Stadtrats-Kulturausschusses noch wissen, ehe sie ihre Idee Bürgermeisterin Beatrix Winter vortrug. Die stimmte zu und so wird es corona-bedingt auch in Rastenberg in diesem Jahr zwar keinen lebendigen Adventskalender und auch keinen Weihnachtsmarkt geben, aber doch eine weihnachtliche Aktion. Die Rathausfenster werden zu nummerierten Türchen, die sich ab dem 1. Dezember abends 18 Uhr öffnen und aus denen heraus dann Kalendersprüche vorgetragen werden. Mit Pfarrer Andreas Simon will Winter noch abstimmen, dass am Anfang auch immer die Glocke läutet.