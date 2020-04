Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rastenberger Kindergärtnerinnen basteln

Die Mitarbeiterinnen der vom DRK-Kreisverband Sömmerda/Artern getragenen Kindereinrichtung „Blumenwiese“ in Rastenberg gehen wieder auf Arbeit. Ihr Kerngeschäft, die Kinderbetreuung, ist zwar wie überall (noch) weitestgehend ausgesetzt, aber sie haben dennoch gut zu tun: Die Kreativwerkstatt läuft auf Hochtouren. Gefertigt werden kleine Osterüberraschungen für die Rastenberger Senioren. „Wir wollen ihnen eine kleine Freude bereiten und damit zeigen, dass sie nicht vergessen sind – selbst wenn die Kontaktmöglichkeiten derzeit eingeschränkt sind“, verrät Leiterin Katja Key. Auch die Osterbesuche samt Ostereiersuche in kleiner oder Großfamilie oder der große Rastenberger Osterspaziergang werden in diesem Jahr nicht stattfinden können. „Wir warten jetzt noch auf die Liste mit den Anschriften, die Bürgermeisterin wollte sie uns vorbeibringen“, sagt Katja Key. Diese Woche wollen die Kita-Mitarbeiterinnen die kleinen Aufmerksamkeiten austragen. Was genau gebastelt wird, verrät Key nicht. „Es soll ja eine Überraschung sein.“

Gespannt sein dürfen auch die Kindergartenkinder. Denn auch sie sollen von ihren Erzieherinnen österlich bedacht werden.