Regionale Künstler beim Sömmerdaer Stadtfest

Sömmerda. Am 3. Juli wird im Stadtpark auch ein Überraschungsgast erwartet.

Insbesondere Künstler aus der Region sollen das Stadtfest prägen, das für das 1. Juliwochenende in der Kreisstadt vorbereitet wird. Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke) kündigte an, dass am Samstagabend zudem eine Band und ein Überraschungsgast erwartet werden. Am Sonntag werde dann beim traditionellen Sparkassen-Frühschoppen Blasmusik erklingen.

Das diesjährige Sömmerdaer Stadtfest soll vom 2. bis 4. Juli im Stadtpark stattfinden. „Sommer-Sonne-Sömmerda“ steht als Motto über der Veranstaltung. Am 3. Juli empfängt Sömmerda auch die Teilnehmer der 26. Regenbogentour im Stadtpark.