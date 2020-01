Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Reichlich Material für die Kreativwerkstatt

Eine große Sammelaktion startete die Kreativwerkstatt in Andisleben am Samstagnachmittag. Getreu ihrem Motto „Einfälle statt Abfälle“ hatte sie dazu aufgerufen, nicht mehr benötigte Weihnachtskugeln und andere -dekoration nicht wegzuwerfen, sondern für das traditionelle und auch in diesem Jahr geplante Adventsgestecke-Basteln für Kinder abzugeben.

Johanna und Dieter Spieß hatten in der Thüringer Allgemeine von der Aktion gelesen und kamen aus Sömmerda mit einer großen Kiste Weihnachtsdeko. Foto: Jens König

Von der Resonanz auf ihre Bitte waren Anne-Kathrin Müller und Elisabeth Hemker, die die Kreativwerkstatt ehrenamtlich betreuen, sowie Kathrin Kluger und Sandra Beyer-Helwig, die Projekte für Kinder durchführen, überwältigt. „Wir reichen wahrscheinlich zehn Jahre“, zeigte sich Anne-Kathrin Müller hocherfreut. Hunderte Weihnachtskugeln und viel Dekomaterial sei gespendet worden. Nicht nur aus dem Dorf brachten viele etwas, sondern auch aus der Umgebung kamen einige nach Andisleben.

Die Frauen sortierten alles in acht große Kisten, beschrifteten und verstauten sie. Die Kreativwerkstatt ist auf solche Materialspenden angewiesen, sammelt das ganze Jahr über auch Kerzenreste, Stoff, Wolle und mehr für ihre Projekte.

Das nächste findet am kommenden Samstag statt, dann geht es ums Haare frisieren. Auch hier war das Interesse groß, alle Plätze im Kurs sind belegt.