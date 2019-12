Für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement zeichnete Landrat Harald Henning (CDU) 24 Frauen und Männer aus dem Landkreis Sömmerda mit der Ehrenamtscard aus. Die Thüringer Allgemeine stellt die Preisträger vor. Heute: René Grassal (Kleingartenverein „Am Frauenbach“ Kölleda.

Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Pünktlichkeit, Hilfsbereitschaft – diese Tugenden findet man schon einzeln nicht überall. René Grassal vereint sie alle in seiner Person, sagt sein Vereinsvorsitzender Horst Helfer. 30 Jahre ist es her, dass René Grassal einen verwilderten Garten in der Kleingartenanlage übernommen und durch viel Engagement und festen Willen wieder auf Vordermann gebracht hat. Schon damals fiel er dem Vorstand durch seinen Fleiß und seine Einsatzbereitschaft positiv auf. Im April 2003 wurde er schließlich selbst in dieses Gremium gewählt und ist seitdem für den Bereich Technik verantwortlich. Er kümmert sich zuverlässig um die Wartung und Instandsetzung der vereinseigenen Wasserleitung. Zudem organisiert er Garteneinsätze und war maßgeblich an der Planung und Erneuerung des gesamten Außenzaunes beteiligt.