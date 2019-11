Reparaturen an Gehwegen stehen an

Pfützen waren auf dem Fußweg zwischen dem Stadtmauerdurchgang am Stadtring und der Langen Straße auf der Tagesordnung, wenn es mal wieder geregnet hatte. Vor Passanten stand dann die Herausforderung, die Pfützen gekonnt zu umlaufen. Am Montag dieser Woche signalisierte eine Sperrbake an der Stadtmauer „Durchgang gesperrt“. Unsere Redaktion fragte in der Sömmerdaer Stadtverwaltung nach dem Grund.

Senken werden beseitigt

Die Baumaßnahme hatte nichts mit dem Bauvorhaben Stadtmauer zu tun, heißt es aus dem Bau- und Umweltamt. Durch den Betriebshof wurden im dortigen Gehwegbereich circa 35 Quadratmeter wassergebundene Deckschicht erneuert, da sie – so der Fachbegriff – ausgemagert war. Das Wasser stand und konnte nicht abfließen. Nicht nur in diesem Bereich wurde und wird repariert. Das städtische Amt listet auf, wo aktuell bzw. in den kommenden Wochen an Reparaturaufträgen gearbeitet wird. So in Orlishausen in der Alexanderstraße 92 (Reparatur des Gehweges/Auswechslung maroder Gehwegplatten durch den Betriebshof) sowie in der Alexanderstraße 86 (Reparatur der Fahrbahn). Durch den Betriebshof wird dort die Senke im Rinnenbereich gehoben und der Straßeneinlauf auf Höhe gesetzt.

Reparaturen auch in den Ortsteilen

Eine weitere Maßnahme betrifft den Ortsteil Frohndorf im Bereich An der Mühle. Auch an dieser Stelle geht es um die Reparatur der Fahrbahn. Konkret wird die wassergebundene Wegedecke profiliert und die Bankette abgezogen. Die Arbeiten führt ebenfalls der Betriebshof aus. In Leubingen, Straße nach Kölleda 9, wird der Gehweg repariert. Bordeinfassungen werden gerichtet und das angrenzende Pflaster reguliert. Auch hier kommt der Betriebshof zum Einsatz.

In Sömmerda soll in der Basedowstraße, Höhe Nummer 43, der Gehweg durch den Betriebshof instandgesetzt werden. Dabei wird das eingebrochene Pflaster gehoben. Im Ortsteil Schillingstedt stehen Gehweg-Reparaturen in der Brühlstraße/Ecke Kirchstraße (Erneuerung Bordlauf) sowie in der Etzlebener Straße/Ecke An der Windmühle (Senke heben) an. Des Weiteren geht es in der Kleinen Gasse sowie im Leubinger Weg/Ecke Wiesenstraße um eine Fahrbahn-Reparatur. Vorhandene Senken werden gehoben und der Straßeneinlauf auf Höhe gesetzt. Die genannten Arbeiten in Schillingstedt werden durch die Firma TUEBA ausgeführt, informiert das Bau- und Umweltamt.