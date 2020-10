Riesenschädel für die Steinrinne

Der Landgemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einen von Bürgermeister Roman Zachar bewilligten Auftrag zur Anschaffung eines wetterfesten Schädels eines Waldelefanten (Palaeoloxodon antiquus) für die Ausgrabungsstätte Steinrinne nachträglich einstimmig seine Billigung erteilt. Zuvor hatte bereits der Hauptausschuss Zachar mit 7 Stimmen zum Vertragsabschluss mit dem Künstler Zlatko Smiljanić ermächtigt.

Smiljanić, das weiß Enrico Brühl, Archäologe und der Leiter der Ausgrabungsstätte, ist inzwischen bereits bei den Vorbereitungen. Er hält Brühl in Wort und Bild auf dem Laufenden über die Fortschritte. Der kroatische Bildhauer und studierte Paläontologe ist über das Entwurfsstadium bereits hinaus.

Gussform für den„archäologischen Sandkasten“

Im Moment entsteht ein Modell des Waldelefantenschädels in Ton – und im Maßstab 1:1. Die Ausmaße sind durchaus beeindruckend. Brühl gibt die „Länge über alles“ – also inklusive der mächtigen Stoßzähne – mit vier Meter an. Danach fertigt der Künstler die Gussform, um dann im Frühjahr das für den „archäologischen Sandkasten“ der Steinrinne gedachte Resin-Schaustück zu fertigen. Resin ist ein wetterfestes Epoxidharz.

„Wir hoffen, dass es rechtzeitig vor der Saisoneröffnung hier angeliefert wird“, sagt Enrico Brühl. Angedacht ist, dass in Fortsetzung des Schädels aus Formbeton auch noch das Waldelefanten-Skelett angedeutet wird und dass die Grabungsstätte besuchende Kinder dieses dann immer wieder aufs Neue freilegen, ausgraben können.

Garantiert eine Attraktion!

Zurzeit überlegen Brühl und Smiljanić, die Eröffnung mit einer Ausstellung zu begleiten, um den künstlerischen Schaffens- und Entstehungsprozess von den ersten Skizzen an nachvollziehbar zu machen.

Doch das ist (noch) Zukunftsmusik. Im Hier und Jetzt freut sich Brühl über ein außergewöhnlich gutes Besucherinteresse an der Grabungsstätte. „Auffällig ist, dass sich die Zusammensetzung der Besucherstruktur stark gewandelt hat“, hat er festgestellt. Während in den Jahren zuvor viele Gruppen und vor allem Familienkarten-relevante Ausflügler, Großeltern mit Enkeln, die Steinrinne besuchten, seien es jetzt in der Mehrheit „aktive Senioren“ von 65 bis 75. Einzeln, zu zweit, höchstens als Trio.

„Da wirken sich die Abstandsregeln aus“, vermutet Brühl. Auffällig seien auch die geänderten Besucherströme. Man könne gut nachverfolgen, dass ein sehr hoher Prozentsatz der Gäste die A 71 aus Bayern hinauf komme. Aus Erlangen, Bamberg, Nürnberg…

Speziell Werbung habe man dort gar nicht gemacht, aber Bilzingsleben als lohnendes, nicht zu weit entferntes Ziel spreche sich herum. „Zuletzt hat mir ein Pärchen aus Nürnberg erzählt, dass es über das Schulbuch des Enkels auf Bilzingsleben aufmerksam geworden ist – und dann herausgefunden hat, dass das Ganze ja auch ,in echt’ angesehen werden kann.“ Andere hätten die Bilzingsleben-Episode von „Unterwegs in Thüringen“ im MDR-Fernsehen gesehen.