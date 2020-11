Riethnordhausen: Straßenfreigabe am Freitag geplant

Fast hatte man sich daran gewöhnt, dass es nicht mehr auf geradem Weg von Nurzen nach Walschleben geht. Jetzt wurde das schwere Gerät abgezogen, die Baustelleneinrichtung entfernt, kündigen sich Veränderungen an – was vom Landratsamt bestätigt wird. Seit 2019 ist die Kreisstraße 16 gesperrt, wird auf einer Länge von 2,3 Kilometern gebaut. Zuerst ging es vor allem um den an den Bahnübergang in Walschleben anschließenden Bereich. Es wurde nicht einfach nur saniert, sondern neu gebaut. Die Gelegenheit wurde genutzt, um den Radius der scharfen S-Kurve zu entschärfen. jetzt führt die Straße in einem langen Bogen. Die Gelegenheit wurde auch dazu, die Straße mit einem Radweg zu ergänzen.

Aufgrund der Fördermittelbereitstellung musste die Baustelle in drei Bauabschnitte unterteilt werden. Der zweite der drei Bauabschnitte wird am Freitag von der Bauverwaltung des Sömmerdaer Landratsamtes abgenommen. Vorausgesetzt, es gibt keine Beanstandungen – und wenn bis dahin auch die Beschilderung steht, soll die Straße zeitgleich wieder freigegeben werden. Auf den Festakt mit dem obligatorischen Freischnitt wird wegen der Corona-Auflagen verzichtet. Ab Februar kommenden Jahres geht es dann mit dem dritten Bauabschnitt weiter – mit den Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen entlang der Straße. Die Finanzierung sei gesichert, wurde aus dem Landratsamt bestätigt. Der Eigenanteil des Kreises wurde im Entwurf des Haushaltsplanes für 2021 berücksichtigt. Zum nächsten Kreistag am 10. Dezember ist der dritte Bauabschnitt des Straßenbahns einer der Tagesordnungspunkte, über die abgestimmt wird. Nach Beendigung des kompletten Straßenbaus ist geplant, den Neubau inklusive Radweg gebührend zu feiern, den „Freischnitt“ nachzuholen. In der Hoffnung, dass die Corona-Krise bis dahin überwunden sein wird. Wenn die Fertigstellung irgendwann gefeiert wird, dann für die gesamte Distanz – bis an den Ortseingang von Riethnordhausen. Der neue Belag endet zur Zeit noch einen Kilometer vor dem Ortseingangsschild, der Radweg auf dem Acker im „Kiesbett“, wo der Fahrradfahrer wieder auf die Fahrbahn gezwungen wird. Der „Lückenschluss“ sei Bestandteil des dritten Bauabschnittes, wird im Landratsamt beruhigt.