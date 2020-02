Rudersdorfer engagiert sich im Heimatort und setzt sich für Kirche ein

Zum sechzehnten Mal ehrte die Sparkassenstiftung Sömmerda das ehrenamtliche Engagement von Menschen, die sich in besonderer Weise im Landkreis bürgerschaftlich einsetzen. Helfried Becker aus Rudersdorf bei Buttstädt erhielt den Bürgerpreis 2019 in der Kategorie „Lebenswerk“. Ausgezeichnet wurde der 65-Jährige, weil er sich, teilweise seit Jahrzehnten, im Gemeinde- und Kreiskirchenrat, im Vorstand des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) und vor allem für seinen Heimatort engagiert.

Einfach hatte es Helfried Becker dabei nicht immer. Vor allem das ehrenamtliche Bürgermeisteramt in Rudersdorf bescherte ihm so manche schlaflose Nacht, wie er selbst sagt. Zunächst wurde er 1990 vom Gemeinderat zum Bürgermeister bestimmt, bei der folgenden Wahl von den Rudersdorfern mit 99 Prozent gewählt.

Die größte Herausforderung so kurz nach der Wende waren die Erwartungen der Bürger, sagt Helfried Becker. „Mit der Wiedervereinigung sollte alles schöner und besser werden, am besten sofort.“ Die drei Großprojekte seiner Amtszeit: Die Dorfstraße, das neue Feuerwehrhaus und zehn Hektar neu angelegter Wald.

Die Straße, der die DDR noch deutlich anzumerken war, sollte mit Fördermitteln finanziert werden. Beim ersten Versuch, in die Dorferneuerung zu kommen, scheiterte Helfried Becker. Zu viele andere Orte hatten sich um Förderung bemüht und wurden berücksichtigt.

Landrat Harald Henning gratuliert Helfried Becker bei der Bürgerpreisverleihung im Dezember 2019. Foto: Peter Hansen

Doch auch ohne Dorferneuerung und mit nur wenig Erfahrung gelang es schließlich, Fördermittel für die Straßensanierung zu generieren. Auch der Kanal und der Gehweg mussten erneuert werden. Und auch diese Anträge auf Förderung wurden bewilligt. Zum guten Schluss gelang der zweite Anlauf, in die Dorferneuerung zu kommen.

Als Bürgermeister von Rudersdorf musste sich Helfried Becker 1999 verabschieden, als er Leiter der Verwaltungsgemeinschaft Buttstädt wurde. Deren Gründung hatte er bereits 1991 mit auf den Weg gebracht. „Eigentlich wollte ich nie in die Politik“, sagt der 65-Jährige. Für seinen Heimatort engagiert er sich trotzdem bis heute, unter anderem als Jagdvorsteher. Selbst jagt der Rudersdorfer nicht. „Ich bin sozusagen die Schreibstube für Jäger und Pächter“, sagt er schmunzelnd.

Auch im Gemeindekirchenrat in Rudersdorf ist Helfried Becker seit vielen Jahren Vorsitzender. „Die Rudersdorfer Kirche ist für mich sehr wichtig“, sagt der 65-Jährige. „Nicht nur, weil ich direkt daneben wohne.“ Und auch für den Ort hat sie Bedeutung. Für die einen, so Becker, bedeutet Kirche Glauben. Für andere bedeutet sie Tradition – und wem nichts von beidem wichtig ist, für den ist die Dorfkirche eine Art Kulturdenkmal. „Und das muss bewahrt werden.“

Für den Gemeindekirchenrat war und ist das Kirchengebäude eine Herausforderung, sagt Helfried Becker. Seit 2015 wird es saniert, trotz geringer finanzieller Mittel. Dass das Bauprojekt immer weiter voran schreitet, verdankt die Gemeinde auch dem Förderverein. Zu dessen Gründungsmitgliedern gehört natürlich auch Helfried Becker. Mit jeder Menge Briefen gewann er viele Sponsoren und akquirierte Lottomittel.

Sorge bereitet dem Rudersdorfer der Mitgliederschwund innerhalb der evangelischen Kirche. Der nahm in den vergangenen Jahren immer weiter zu und ist ein zentrales Thema in allen Gremien. Helfried Becker ist nicht nur Vorsitzender des Gemeindekirchenrates, sondern sitzt auch im Kreiskirchenrat und als stellvertretender Vorsitzender in der Kreissynode. Ihm ist es ein persönliches Anliegen, Kirche wieder näher an die Leute heranzubringen, wie er selbst sagt. „Und das gelingt eben nur, wenn man sich einbringt.“

Neben der ehrenamtlichen Arbeit in Rudersdorf und in den verschiedenen Kirchengremien ist Helfried Becker außerdem seit 2010 Vorstandsvorsitzender des ASB im Landkreis Sömmerda. Als er vor zehn Jahren gefragt wurde, ob er diesen Job auch noch übernehmen wolle, zögerte der Rudersdorfer zunächst. „Ich hatte ja so schon viel am Hals“, sagt er.

Überzeugen ließ sich Helfried Becker damals dadurch, dass Christian Karl die Geschäftsführung des ASB im Landkreis Sömmerda übernahm. Der Verband konnte sich so von der Verwaltung in Erfurt lösen und eigenständig arbeiten. „Christian Karl und ich haben die gleiche Einstellung zur Sache“, sagt Helfried Becker. Und das sei entscheidend bei der Führung eines mittlerweile mittelständischen Unternehmens mit etwa 300 Mitarbeitern.

An ein Ende seiner vielfältigen ehrenamtlichen Arbeit will Helfried Becker noch nicht denken. Im März geht der Rudersdorfer in Rente. Dann bliebe noch mehr Zeit für sämtliche Ehrenämter. Allerdings will er diese Zeit lieber der Familie widmen, mit den Enkeln spielen und den Garten auf Vordermann bringen.

„Ich mache meine Arbeit gerne“, sagt Helfried Becker. „Wenn aber junge Leute nachkommen, die fähig sind und wollen, dann bin ich der erste der einen Schritt zurück macht.“