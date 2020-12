Der Kannawurfer Renaissancegarten konnte aufgrund einer Ausgleichsmaßnahme für die Stromtrasse des Netzbetreibers 50 Hertz angelegt werden. Geflossen sind Fördermittel in Höhe von rund eine Million Euro.

Kannawurf Das Künstlerhaus Thüringen will die Feier mit dem 800-jährigen Ortsjubiläum verbinden.

Rückblick 2020: Neuer Termin für Eröffnung des Renaissancegartens in Kannawurf steht

Der Termin steht: Am 18. Juni 2021 soll das 800-jährige Bestehen der Gemeinde Kannawurf gefeiert werden. Für die Mitglieder des Künstlerhauses Thüringen ein gutes Datum, um den neu errichteten Renaissancegarten zu eröffnen. Ursprünglich sollte die Einweihung schon in diesem Jahr am Wochenende nach dem Männertag gefeiert werden. Corona hatte die Pläne über den Haufen geworfen.

Der Garten präsentiert sich nach Plänen aus Europas ältestem Gartenbuch. Es gibt Laubengänge, ein Labyrinth und zahlreiche Beete. Ebenso wurde eine Lindenallee entlang der Nordwand gepflanzt und der Vorplatz des künftigen Renaissancegartens gepflastert und ebenfalls mit Bäumen versehen.

Die ungeplante Kulturpause in Kannawurf hatte den Vereinsmitgliedern Freiraum für weitere Baumaßnahmen geschaffen. So wurde eine noch bestehende Lücke in der 240 Meter langen historischen Natursteinmauer rund um den Garten geschlossen.

Gelände wurde Fundstelle 7000 Jahre alter Scherben und Keramik

Auf dem Gelände des künftigen Besucherzentrums fanden in diesem Jahr archäologische Grabungen statt. Roland Lange, der Vorsitzende des Künstlerhauses Thüringen, der studierter Archäologe und Kunstgeschichtler ist, trat als örtlicher Grabungsleiter auf. Das Areal wurde damit eine offizielle Grabungsstätte des Thüringer Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie.

Ans Tageslicht kam eine 7000 Jahre alte Fundstelle. Entdeckt wurden kleine Scherben, größere Fragmente und Gebrauchskeramik, die der Linienbandkeramik-Kultur zugeordnet werden konnten. Laut Roland Lange ist die Kultur eine der ältesten bäuerlichen Lebenssysteme Europas. In Mitteldeutschland markiere sie den Beginn von Feldanbau, Viehhaltung und Sesshaftigkeit.

Der Startschuss für den Bau des Besucherzentrums sollte bereits in diesem Jahr erfolgen. Nun ist er für 2021 vorgesehen.