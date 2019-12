Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Run der Renner: Heiligabendlauf normal und premium

Sascha Elsäßer war geplättet. Platt aber nicht vom Laufen. Die 7 Kilometer machen dem Mann von der OCR-Squad Erfurt nichts aus. Auch nicht an Weihnachten. OCR steht für Obstacle Course Running, englisch für Hindernislauf in freiem Gelände. Der Mann ist also einiges gewohnt.

Ansturm am Vortag Aus dem Tritt gebracht hätten ihn und seine Mitstreiter am Vormittag des Heiligen Abends auch nicht die läuferischen Herausforderungen, sondern die Herausforderungen durch die Läuferinnen und Läufer. Diese haben die Macher des Walschlebener Heiligabendlaufs nämlich förmlich überrannt. Bis zum Tag davor schien noch alles in Ordnung. Alles deutete auf ein entspanntes Sich-Bewegen in keiner Runde hin. „Wir haben mit etwa 50 Teilnehmern gerechnet“, war sich Sascha Elsäßer mit seinem Walschlebener Vor-Ort-Organisations-Co-Chef Alexander Kerst einig. Luis-Alexander Kerst mit den Finisher-Medaillen Foto: Armin Burghardt So war der Meldestand auch. Am 23. Dezember trudelten, flatterten, purzelten, strömten dann jedoch allein 70 weitere Meldungen ein. „Wir mussten improvisieren“, gestand Elsäßer freimütig ein. Statt der zwei Strecken, der allgemeinen gemütlichen und einer weiteren für die, die sich noch einmal richtig quälen und nass und schmutzig machen wollten, gab es nur die eine, erstere. Entschärfter Rundkurs Elsäßer schätzt, dass sie im Eifer des Gefechts nur etwa 20 Prozent der „Gemeinheiten“, die sie eigentlich auf dem Rundkurs mit Start und Ziel am Walschlebener Sportzentrum einbauen wollten, auch wirklich umgesetzt haben. Das soll nächstes Jahr unbedingt anders werden. „Jetzt wissen wir ja, dass wir offensichtlich einen Nerv getroffen haben“, so die Organisatoren. Die Wette gilt! Ein verschmitztes „Das will ich doch hoffen“ eines Freizeitläufers quittierte Sascha Elsäßer jedenfalls mit einem entschlossen-hintersinnigen „Dein Gesicht habe ich mir gemerkt!“ Der Vorlauf zum Braten hatte sich weithin herumgesprochen. Jessica und Andreas waren samt Rennmops Ruby aus Oberheldrungen angereist. „Wir sind zum zweiten Mal dabei“, erzählte die junge Frau – und dass Ruby entgegen dem allgemeinen Mops-Image auf der Strecke das Tempo macht. „Sie zieht uns mit“, lachte sie. Das beeindruckte einen Mitläufer so sehr, dass er seine zum Startpass gehörende Wertmarke ans Hundehalsband pinnte. „Gebt die Wurst dem Hund!“, sagte er und eilte seinem Heiligabend entgegen. Zum Erfolg improvisiert Damit verzichtete er auch auf eine Weihnachtsmannmütze mit Nummer, einen Glühwein und eine der von Luis-Alexander Kerst gereichten Finisher-Medaillen. Am Würstchenstand im Ziel gab es den kulinarischen Lohn für den aktiven Start in den Heiligabend. Foto: Armin Burghardt Auch hier mussten Altbestände die erhöhte Nachfrage befriedigen. „Wir haben die Plaketten diesmal in zwei Varianten: normal und premium“, überspielte der junge Mann gekonnt das optische Ungleichgewicht. Die Medaille bekam jeder. Sieger und Platzierte kennt der Heiligabendlauf nicht. So blieb auch geheim, ob die 3. Auflage vielleicht unbemerkt eine internationale war. Auf dem Parkplatz stand jedenfalls ein Auto mit „GB“-Kennzeichen. Natürlich ein Rechtslenker. Als Linksläufer hat sich der Fahrer im Gelände nicht zu erkennen gegeben.