Saal in Tunzenhausen zum Beben gebracht

Tunzenhausen. Bekannte Schlager wurden im Alten Gutshaus gern mitgesungen. Einer traf den Nerv des Publikums ganz besonders.

Mit dem Trio Salopp haben die Kreiskulturwochen in Tunzenhausen ihren Abschluss gefunden: Mit Jürgen Adlung am, Piano, Bernd Fränzel am Saxofon und Jörg Hindemith als Sänger und Moderator gab es am Samstag nicht nur bekannte Melodien und Texte zum Zuhören – das gesamte Publikum wurde einbezogen. Das musste sich nicht lange zum Mitsingen bitten lassen: „Mein kleiner grüner Kaktus“, „Ich schenke dir 1000 rote Rosen“ oder aber „Wochenend und Sonnenschein“ waren Hits, die im Alten Gutshaus erklangen.

Waren das schon besondere musikalische Highlights dieses unter Einhaltung der Coronamaßnahmen und mit Hilfe der Sparkasse Mittelthüringen ermöglichten Konzerts, bebte bei „Icecreme, Icecreme“ der Saal, als sich Peter Klose gern auf die Bühne bitten ließ, um gemeinsam mit Jörg Hindemith den Schlager zu intonieren. Ein besondere Gag, der wohl in die Konzertgeschichte des Alten Gutshauses eingehen wird, da ist Peter Klose überzeugt. Belohnt wurde der Auftritt mit tosendem Beifall und Zugaberufen. „Das ehrenamtliche Engagement von Mitgliedern des Fördervereins ist es, das derartigen Veranstaltungen beste Bewertung einbringt“, so Klose.

Blumen und herzlicher Beifall für die musikalischen Akteure auf der Bühne waren der Dank dafür.