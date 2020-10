Salonorgel kehrt ins Kannawurfer Schloss zurück

Roland Lange, der Chef des Künstlerhauses Thüringen, spricht von einem „irren Zufall“. Wie er sagt, schwirrte den Vereinsmitgliedern der Gedanke nach einer eigenen Orgel schon lange im Kopf herum. Sogar die Idee, eine Orgel zu bauen, gab es schon. Jetzt half der Zufall nach. Etwa vor einem Jahr erhielt Roland Lange Nachricht von einer Orgel, die sich im Eigentum der St. Laurentiusgemeinde Halle befindet, aber ursprünglich zum Inventar des Kannawurfer Schlosses gehörte.

Die Kannawurfer Orgel verfügt über drei Register. Foto: Jens König

Den Stein für die Rückkehr nach Kannawurf hatte Christoph Schulz, Orgelbauer und derzeit Glockensachverständiger der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands, ins Rollen gebracht. Er stellte den Kontakt zum Künstlerhaus her, war doch bekannt, das die Orgel aus Kannawurf stammt.

Die Notiz „Kannawurf 1848“ stehe auf einer der Windladen, berichtet Roland Lange. Er vermutet, dass die Fürsten von Schwarzburg-Sondershausen, als sie das Schloss 1839 kauften und das Areal umgestalteten, auch für eine neue Ausstattung sorgten. Dazu zählte auch die kleine Salonorgel. Roland Lange geht davon aus, dass sie in den 1920er-Jahren verkauft wurde und so nach Halle kam.

In der Saalestadt stand sie viele Jahre im Gemeindehaus der St.-Laurentius-Gemeinde. 1985 wurde sie einer ersten Restaurierung unterzogen. Die Firma Schuke aus Potsdam hatte dafür gesorgt, dass das Instrument auch wieder bespielbar wurde. „Unter anderem wurde ein zweites Register als Ersatz für ein nicht mehr vorhandenes Zungenregister eingebaut“, berichtet Albrecht Hartmann vom Gemeindekirchenrat der St.-Laurentius-Gemeinde Halle. Wie er weiter zu berichten weiß, zog die Salonorgel nach einem Kirchenbrand vom Gemeindehaus in die wieder aufgebaute Kirche St. Laurentius um. Dort war sie so lange im Einsatz, bis eine neue, große Orgel der Firma Hüfken in Betrieb ging. „Wir hatten dann keine richtige Verwendung mehr für die Orgel“, berichtet er weiter.

Ihren Platz erhielt die Orgel im Roten Salon des Schlosses. Foto: Jens König

Christoph Schulz nahm sich des Instrumentes an und veranlasste eine Restaurierung durch die Orgelwerkstatt von Jörg Dutschke aus Salzwedel. Dabei wurde die Orgel in alle Einzelteile zerlegt und dabei auch das Zungenregister (Claväeoline) rekonstruiert. Als Muster wurde eine erhaltene Manualclaväeoline in Dankerode und eine Pedalclaväeoline in Büchel gefunden, berichtet Hartmann.

Zufrieden ist er, dass die Orgel nun nach Kannawurf zurückgekehrt ist. Sie wurde als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt.

Im Kannawurfer Schloss erhielt sie ihren Platz im Roten Salon. Roland Lange hofft, dass die Salonorgel im nächsten Jahr das Konzertleben im Schloss bereichern kann. Er jedenfalls ist vom Klang begeistert. Er selbst hat sieben Jahre Akkordeon am Konservatorium gespielt und ein Jahr in der Kirchgemeinde Orgelunterricht erhalten. „Da ist etwas hängengeblieben“, sagt er.

Beauftragen lassen will er einen Musikwissenschaftler und einen Restaurator, die Geschichte der Orgel mit einer Forschungsarbeit näher zu beleuchten. Hinweise erhofft er sich so auf den Orgelbauer. Bislang gibt es dazu nur Vermutungen.