Schloßvippachs Kinder müssen sich noch gedulden

„Hier kommen die Klapptische hin“, zeigt Simone Weigelt auf eine Wand im neuen Anbau des Schloßvippacher Kindergartens „Regenbogen“. Im künftigen Schlafraum hat sie schon das Podest vor Augen, unter dem die Betten samt der Kissen und Decken versteckt werden können. „Alles wird extra für uns maßgefertigt.“ Nicht nur gedanklich hat die Leiterin des Kindergartens alles eingerichtet, in den Händen hält sie Zeichnungen, die die künftigen Möbel und ihren genauen Standort zeigen. Auch wenn Stühle und Tische schon bestellt sind, muss sie sich mit dem Aufstellen noch gedulden.

Verzögerungen durch Lieferprobleme

Die Möbel für die neuen Kinderräume sind bestellt. Uwe Köhler und Simone Weigelt haben die Pläne schon in den Händen. Foto: Peter Hansen

Ursprünglich war die Fertigstellung des Anbaus für Ende 2019 geplant. Lieferprobleme bei den Außentüren und Fenstern machten jedoch einen Strich durch die Rechnung. „Die Folge ist eine zeitliche Verzögerung von etwa acht Wochen“, berichtet Bürgermeister Uwe Köhler. Auswirkungen hatte das auf sämtliche andere Gewerke. „Zum jetzigen Zeitpunkt rechnen wir damit, das Gebäude Ende März/Anfang April fertigstellen zu können“, gibt Architekt Dietmar Köcher eine Zeitschiene vor. Wie er sagt, ist der Innenausbau angelaufen. In der kommenden Woche beginnen die Fliesenarbeiten. Ebenso werden Türen eingebaut, die Räume gemalert, der Fußboden verlegt und die Elektro- und Sanitärgeräte installiert. Manches laufe parallel, manches hintereinander,

Mit dem neuen Anbau erhöht sich die Anzahl der Kindergartenplätze von bislang 70 auf 82. 22 dieser Plätze sind für Kleinkinder vorgesehen. Beherbergen wird das neue Gebäude einen Gruppenraum, einen Schlafraum, einen zusätzlichen Waschraum sowie Personalräume.

Bau der Außenanlagen geht zügig voran

Haben die Lieferschwierigkeiten den Planer Nerven gekostet, freut er sich jetzt, dass der Bau der Außenanlagen „flutscht“. Am 13. Januar haben Mitarbeiter der Firma Aust EKS Bau AG mit den Arbeiten begonnen. Unter anderem werden zwölf neue Parkplätze sowie eine 1000 Quadratmeter große und komplett eingezäunte zusätzliche Außenfläche entstehen. Mit der Fertigstellung rechnet Seniorchef Rüdiger Aust Mitte/Ende Februar.

Die Gemeinde Schloßvippach investiert in den Anbau sowie in die Außenanlagen rund 500.000 Euro. Etwa die Hälfte sind Fördermittel, die das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport bewilligt hat. Die andere Hälfte steuert die Gemeinde selbst bei. Die Gemeinderäte reagieren damit auf die steigende Nachfrage und auf die jährliche Ausnahmegenehmigung des Bildungsministeriums. Ausgelegt ist die Einrichtung bislang nur für 70 Kinder. Aktuell besuchen 74 Mädchen und Jungen den Kindergarten.

Hoffnung auf Finanzspritze für Spielgeräte

Bürgermeister Uwe Köhler hofft noch auf eine weitere Finanzspritze. So stehe als nächstes Projekt der Erwerb und der Aufbau neuer Spielgeräte an. „Wir rechnen hierfür mit Kosten in Höhe von 20.000 Euro“, sagt er und erklärt weiter, dass hier keine Fördermittel zur Verfügung stehen. Guter Dinge ist Köhler, dass es vielleicht doch den einen oder anderen gibt, der die Kita-Kinder mit einer Spende unterstützen will.

Fest steht schon jetzt, dass die Einweihung groß gefeiert werden soll. Alle Bürger der Gemeinde sowie Interessierte sind dann eingeladen, das Haus zu besichtigen.