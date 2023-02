Schöffenwahl steht in Kölleda an: Ehrenamtliche gesucht

Kölleda. Bewerbungen sind auch bei der Verwaltungsgemeinschaft Kölleda bis zum 28. April möglich.

Im Laufe dieses Jahres werden Schöffen neu gewählt, so auch in der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Kölleda. Die neue Amtsperiode beginnt am 1. Januar 2024 für die Dauer von fünf Jahren. Das Schöffenamt ist ein Ehrenamt, das nur von deutschen Staatsbürgern im Alter von 25 bis 70 Jahren versehen werden kann. Sie wirken an Verhandlungen in gleichem Umfang und mit gleicher Stimme wie der Berufsrichter mit und brauchen keine juristische Vorbildung. Bis 28. April können sich interessierte Bürger als Schöffe bei der VG Kölleda bewerben. Für Rastenberg werden zwei Schöffen und für Ostramondra, Großneuhausen und Kleinneuhausen jeweils ein Schöffe gesucht.

Weitere Informationen im Internet unter vgem-koelleda.de/aktuelles