Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schule in Rastenberg nun staatlich anerkannt

Seit dem 5. Februar 2020 ist die Gemeinschaftsschule „Maria Martha“ in Rastenberg staatlich anerkannt, informierte die Stiftung Finneck. „Ein längst überfälliger Meilenstein für uns“, sagt Henryk Kolodziej, der Leiter der Finneck-Schulen, zu der auch die Gemeinschaftsschule gehört.

„Seit Jahren kämpfen wir für die staatliche Anerkennung unserer Gemeinschaftsschule. Immer wieder wurden uns Auflagen erteilt, das Konzept musste geändert und angepasst werden und Mitarbeiter des Schulamtes kamen zu Prüfungen in die Schule. Aber wie es eben oft glücklicherweise ist – Qualität setzt sich langfristig durch“, berichtet der Schulleiter erleichtert über das Anerkennungsverfahren, was sich über Jahre hinweg gezogen hat.

„Dies ist eine wunderbare Nachricht und belohnt alle engagierten Pädagogen und Pädagoginnen unserer Schulen“, freut sich auch der Vorstand der Stiftung, Joachim Stopp, der die Arbeit der Kollegen und Kolleginnen, die täglich an der Schule unterrichten, wertschätzt.

Henryk Kolodziej wurde telefonisch über die staatliche Anerkennung informiert. Der damalige Bildungsminister Helmut Holter unterzeichnete die Anerkennungsurkunde Anfang Februar. Üblicherweise wird die Urkunde persönlich überreicht. In Anbetracht der aktuellen politischen Entwicklungen im Erfurter Landtag und damit auch der zukünftigen Veränderungen innerhalb der Ministerien wurde die Urkunde per Post versendet und hängt nun im Schulgebäude aus, so die Stiftung Finneck.

Kinder lernen gemeinsam

Die im Jahr 2014 aus der Grundschule hervorgegangene Gemeinschaftsschule „Maria Martha“ ist eine inklusive Ganztagsschule in freier Trägerschaft. In der Schule lernen Kinder ab der Lerngruppe 1 bis Klasse 10 gemeinsam. Lernschwerpunkt sind die sogenannten MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) ab Klasse fünf. Überwiegend unterrichten zwei Pädagogen in kleinen inklusiven Klassen, in Nachmittagsangeboten und Projektwochen gibt es aber auch lerngruppen- und klassenübergreifendes Lernen.