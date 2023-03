Schwerstedterin erlebt ein Jahrhundert mit Höhen und Tiefen

Schwerstedt. In Schwerstedt feiert Margarete Becher 100. Geburtstag im Kreis der Familie und begrüßt viele Gratulanten.

Über mehrere Stufen geht es in die Wohnung in der ersten Etage. Für Margarete Becher scheint dies ein Jungbrunnen zu sein. Die gebürtige und inzwischen älteste Schwerstedterin beging am Donnerstag ihren 100. Geburtstag. Bestens gelaunt empfing sie am Vormittag die ersten Gratulanten, neben ihrem Sohn Helmut und den beiden Töchtern Gabriela und Doris Schwerstedts stellvertretenden Bürgermeister Jens Sprachmann und Landrat Harald Henning (CDU). Diese überbrachten ihre persönlichen Glückwünsche sowie Blumen und Präsentkörbe mit Köstlichem.

Jubilarin bewältigt ihr Leben noch größtenteils selbst

Die Kommunalpolitiker zeigten sich erfreut, die Jubilarin bei guter Gesundheit wiedersehen zu können. Während der Corona-Pandemie waren die Geburtstagsbesuche bei den ältesten Jubilaren des Landkreises nicht möglich gewesen. Umso mehr staunte auch der Landrat, wie agil, gesprächig und gut aussehend sich die alte Dame nach vier Jahren Pausieren präsentierte.

Zum Wohle: Margarete Becher stößt mit Landrat Harald Henning auf ihren 100. Geburtstag an. Foto: Ina Renke

„Gestern war der Friseur im Haus“, erzählte sie. Am Samstag soll in Sömmerda der runde Geburtstag noch mal in größerer Runde gefeiert werden. Drei Enkel, drei Urenkel mit ihren Partnern und eine Urenkelin zählen zur Familie, erfuhren die Gäste. Als junge Frau hatte Margarete Becher – wie damals üblich – in der Landwirtschaft geholfen und Jahre später bis zum Renteneintritt in der Straußfurter Zuckerfabrik gearbeitet. Das eigene Grundstück mit Garten und etwas Land versorgte die Familie zusätzlich mit selbst Angebautem. „Und ich habe viel genäht“, blickte die Jubilarin zurück. Leider konnte sie das Rentnerleben nicht lange mit ihrem Mann genießen, er starb früh.

Trotz gesundheitlicher Einschränkungen – das Laufen gelingt nur mit Gehstock und Rollator – zeigt sich Margarete Becher lebensfroh und genießt jetzt wieder die warmen Sonnenstrahlen im Hof. Beide Töchter wechseln sich mit Besorgungen und der Hilfe im Haushalt ab. Während das Mittagessen unter der Woche geliefert wird, sind Frühstück und Abendbrot noch immer eigene Handarbeit. Und auf eine deftige Hühner-Nudelsuppe mag sie nicht verzichten. „Mit dem Auto fahren wir die Mutter immer mal eine Runde durchs Dorf. Dann gibt es oft ein Hallo und ein Schwätzchen bei runtergelassenem Fenster“, erzählte Tochter Doris. Das aktuelle Geschehen im Fernsehen verfolgen oder die Thüringer Allgemeine lesen, gehören zu den täglichen Ritualen der Seniorin.