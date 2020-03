Sechs Corona-Fälle im Landkreis bestätigt

Über das Wochenende ist auch im Landkreis Sömmerda die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen gestiegen. Somit gibt es mit Stand Montag, 23. März., 10 Uhr, sechs Menschen, bei denen die Infektion durch ein positives Abstrich-Ergebnis bestätigt worden ist, informierte das Landratsamt Sömmerda. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Die positiv getesteten Personen befinden sich den Angaben zufolge in häuslicher Quarantäne. Das Gesundheitsamt ermittelt die jeweiligen Kontaktpersonen, um Infektionsketten nachvollziehen zu können.

Vor diesem Hintergrund bittet das Gesundheitsamt alle Bürgerinnen und Bürger des Landkreises, sich unbedingt an die strikte Einhaltung des Kontaktverbotes zu anderen Mitmenschen zu halten. Auch private Kontakte, selbst im familiären Bereich, außer zu den in einem Haushalt zusammenlebenden Personen, sind weitestgehend zu vermeiden, um sich und andere zu schützen, so die eindringliche Bitte. Bei unvermeidbaren Kontakten, etwa im beruflichen Umfeld oder beim Einkauf im Supermarkt, sollten die geltenden Abstandsregeln eingehalten werden.

Eine weitere dringende Bitte aus dem Landratsamt: Nutzen Sie die Medien, das Internet oder die Hotline des Landratsamtes, um sich zu informieren, und nicht die Nummer des Kassenärztlichen Notdienstes. Die 116 117 sei permanent überlastet und werde für medizinische Notfälle benötigt.

Die aktuell gültigen Verordnungen und Informationen sind auf der Website des Landkreises www.lra-soemmerda.de veröffentlicht. Das Bürgertelefon, an das sich besorgte Bürgerinnen und Bürger mit ihren Fragen wenden können, ist Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 18 Uhr besetzt und unter der Telefonnummer 03634 354-444 erreichbar.