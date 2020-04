Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Selbst genähte Stoffmasken für Pflegedienste

Mundschutz ist derzeit Mangelware. Vor allem dort, wo er am dringendsten gebraucht wird: in Krankenhäusern, Arztpraxen und bei Rettungs- und Pflegediensten. Um sich und auch ihre Mitmenschen vor einer Infektion zu schützen, ist für Rettungs- und Pflegepersonal entsprechende Schutzausrüstung, sprich Masken und Handschuhe, während der Arbeit unabdingbar. „Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.“

Um wenigstens für den Übergang Abhilfe zu schaffen, haben gleich mehrere Institutionen, Schneidereien und sogar Privatpersonen aus dem Landkreis Sömmerda Hilfe angeboten.

Eine dieser Helferinnen ist Franziska Uslaub aus Straußfurt. Sie erfuhr über eine Freundin von der Not des ambulanten Pflegedienstes des Deutschen Roten Kreuzes und setzte sich sofort an die Nähmaschine. Etwa 50 Stoffmasken hat sie bereits genäht und an Pflegedienst, Arztpraxen und Freunde verteilt – ohne einen einzigen Cent dafür zu verlangen.

Die ersten Nähversuche waren Mützen und Schals

Eigentlich arbeitet Franziska Uslaub als Sachbearbeiterin bei einem Automobilzulieferer, ist wegen der aktuellen Pandemie aber in Kurzarbeit beschäftigt. Die Näharbeiten helfen ihr über die Langeweile hinweg, sagt sie. Und beschäftigen nebenbei auch noch die beiden Söhne Lennard und Phillip. Der eine hilft hin und wieder beim Nadeln entfernen, der andere beim Bügeln.

Mit dem Nähen hat die Zweifach-Mama vor einigen Jahren begonnen. Erste Versuche ergaben Mützen und Schals, später entstanden Schürzen und sogar Zuckertüten. Und eigentlich war die Freude am Nähen in letzter Zeit etwas eingeschlafen, jetzt aber kann sie damit sogar Gutes tun.

„Ich habe im Fernsehen einen Bericht gesehen, wie man solche Masken selber machen kann und es dann gleich ausprobiert“, erzählt Franziska Uslaub. Der Prototyp aber gefiel ihr nicht. Er hatte Bänder zum Zusammenbinden, wie man sie von Masken aus dem Operationssaal kennt. Auch die Naht war ihr zu umständlich: „Das muss doch auch einfacher gehen, hab ich gedacht und mich im Internet belesen“, sagt sie. Die Alternative hat nun Gummibänder und ist mit dem Zuschneiden, Falten und Bügeln innerhalb von 15 Minuten fertig.

Für die Masken benutzt sie Stoffreste von früheren Näharbeiten oder alte Bettwäsche. „Die kann man dann auch bei 90 Grad in die Waschmaschine schmeißen“, erklärt die Hobbynäherin. Im Moment bekommen scheinbar immer mehr Leute Gefallen am Maskennähen, Gummiband ist derzeit schwer zu bekommen.

In ihrer Zeiteinteilung ist Franziska Uslaub flexibel, an die Nähmaschine setzt sie sich immer dann, wenn sie Lust darauf hat. In den letzten Tagen allerdings doch öfter, denn ordentliche Arbeit spricht sich anscheinend rum: Der Mangel an Schutzausrüstung beschert Franziska Uslaub keinesfalls einen Mangel an Aufträgen.

Manchen scheinen Masken hortenzu wollen wie Toilettenpapier

Mandy Hoffmann aus Sömmerda hat sich seit zwei Wochen ebenfalls dem Stoffmaskennähen verschrieben. Sie ist Inhaberin einer Schneiderei in Sömmerda, kümmert sich normalerweise um Reparaturen und Änderungen oder fertigt Kleidung nach Maß. Doch wegen der aktuell schwierigen Lage ist auch in ihrem Laden seit einiger Zeit nicht mehr viel los.

Die Anfrage einer Physiotherapiepraxis brachte sie auf die Idee, in der Krisenzeit auf Stoffmasken umzusteigen. Wie viele sie davon in der Zwischenzeit genäht hat, kann sie schon nicht mehr sagen. „Wir arbeiten einfach nur noch Aufträge ab“, sagt Mandy Hoffmann. Die Masken gehen unter anderem an Arzt- oder Physiotherapiepraxen, Pflegedienste und auch Privatpersonen.

Die Aufträge der Privatpersonen aber musste Hoffmann bereits einschränken. Eine Maske gibt es pro Familienmitglied. „Manche scheinen die Masken horten zu wollen wie Klopapier“, berichtet die Schneiderin. Die Übergabe der Bestellungen erfolgt derzeit nur über den Gartenzaun.

Werden die Masken zu gewerblichen Zwecken genutzt, so verkauft sie Mandy Hoffmann für einen kleinen Obolus. Für die alten Herrschaften aus der Nachbarschaft fertigt sie auch mal kostenlos. „Pro Maske geht immer ein Euro an ein Kinderhospiz in Leipzig“, versichert Mandy Hoffmann.

Die Stoffmasken sind zwar nicht medizinisch zertifiziert, haben aber laut Mandy Hoffmann einen unschlagbaren Vorteil: Sie sind wiederverwendbar. In einem Selbstversuch hat die Schneiderin ausprobiert, wie sich die Masken beim Abkochen machen: „Die Falten werden vielleicht etwas in Mitleidenschaft gezogen, aber sie bleiben stabil.“