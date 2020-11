Singen macht froh

Weihnachten und die Zeit kurz davor, der Advent, ist traditionell die Zeit der Musik. Es gibt eine ganze Reihe Lieder, die untrennbar mit dem letzten Monat des Jahres verbunden sind. Manche lieben die oft kitschigen Melodien, manche haben sie über, aber so richtig kommt niemand an ihnen vorbei. Last Christmas, I gave you my heart… Wenn George Michael diese Zeilen aus dem Radio singt, dann ist es bald so weit.

Andere Lieder polarisieren da deutlich weniger. Macht hoch die Tür, Adeste fideles, Maria durch den Dornwald ging sind Stücke, die die Evangelische Kirche in Deutschland auf ihrer Internetseite für den Advent empfiehlt. Wenn es weniger christlich sein soll, gibt es noch Jingle Bells, Bald nun ist Weihnachtszeit oder Morgen, Kinder, wird’s was geben. Auch wenn gemeinsames Singen in der Öffentlichkeit gerade nicht möglich ist, zu Hause schon ein paar Strophen einzuüben, ist nicht verboten. Ein paar Kerzen dazu und die Gemütlichkeit kommt quasi ganz von allein. Einen schönen Nebeneffekt hat das Singen außerdem: Es ist gesund! Verschiedene Studien weisen darauf hin, dass Singen den Blutdruck senkt, den Kreislauf in Schwung bringt und die Abwehrkräfte stärkt. Und es macht glücklich. Und das kann in diesen Zeiten ja auch nicht schaden.