Sömmerda: 1000 Bäume in knapp vier Stunden gepflanzt

Das Wetter hätte besser nicht sein können. In den Tagen zuvor hatte es geregnet, sodass der Waldboden weich war und mehr als 1000 Bäume am Samstag in Windeseile in die Erde gesetzt werden konnten, berichtet Daniel Voigt. Die Pflanzaktion des Sömmerdaer Feuerwehrvereins und des Vereins Run4Kids, in denen Voigt jeweils der Vorsitzende ist, lief reibungslos im Tambacher Forst.

Die Akteure der Vereine hatten unverhofft noch Unterstützung durch den Katastrophenschutz des Arbeiter-Samariter-Bundes erhalten. Der nutzte die Aktion, mit der die beiden Vereine etwas für den Naturschutz tun wollen, gleich als Training. „Die Situation war perfekt“, zeigt sich Daniel Voigt begeistert. Alle knapp 30 Beteiligten seien verblüfft gewesen, dass die mehr als 1000 Bäume in gut dreieinhalb Stunden gepflanzt waren. Eigentlich hatte man bis 16 Uhr Zeit eingeplant, doch schon gegen Mittag war das Werk vollbracht.

Ein Hektar neuer Wald kann nun auf der Fläche an der Alten Tambacher Talsperre, die wegen Borkenkäferbefalls abgeholzt werden musste, wachsen. Rotbuche, Bergahorn und Weißtanne seien in den Boden gesetzt worden, so Voigt. Eine Mischkultur, um der Monokultur entgegen zu wirken.

Unterstützt haben die Vereinsmitglieder mit der Aktion auch das Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz. Jeder Baum kostete fünf Euro, vier davon werden dem Kinderhospiz gespendet. Für die beiden Vereine ist das eine Herzensangelegenheit, die dank vieler Einzelpersonen und einigen Großabnehmern von Bäumen realisiert werden konnte. So kaufte die Bäckerei Bergmann allein 400 Bäume, die KLS Torsysteme GmbH knapp 200 und der ASB ebenfalls 200 Bäume. Tannen-Wulf half mit Technik und Beratung.

„Für dieses Jahr war es das“, sagt Daniel Voigt mit Blick auf die durchgeführten Spendenaktionen. Für 2021 bereite der Verein Run4Kids allerdings schon eine Deutschlandtour vor. Fünf bis sechs Mädels wollen vom 4. bis 10. April mit dem Rad 1100 Kilometer vom südlichen bis in den nördlichen Teil Deutschlands fahren. Der Spendenerlös soll an die Deutsche Kinderhospiz- und Familienstiftung gehen.