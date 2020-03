Sömmerda: ASB hält Wagen für Corona-Verdachtsfälle vor

Der Arbeiter-Samariter-Bund des Landkreises Sömmerda hält seit gestern neben den üblichen zwei Rettungswagen zusätzlich ein Fahrzeug bereit, das nur bei einem Corona-Verdachtsfall zum Einsatz kommen soll. „Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog“

Wie ASB-Geschäftsführer Christian Karl mitteilt, ist dieser Rettungswagen zwar medizinisch nicht anders ausgestattet als die anderen, allerdings hält er mehr Schutzkleidung, Masken und Schutzbrillen für die Rettungskräfte vor.

Mit dem zusätzlichen Fahrzeug will der ASB im Ernstfall sofort einsatzbereit sein. Die Rettungswagenbesatzung soll sich bei Alarmierung nicht erst gesondert vorbereiten oder gar Schutzutensilien zusammensuchen müssen, so Karl.

Das Problem: Die Vorräte an Schutzmaterialien gehen langsam zur Neige. Die Lagerbestände reichen laut ASB-Chef noch für die nächsten ein bis zwei Wochen, danach allerdings könnte es kritisch werden, wenn nichts nachkommt. Bestellungen sind noch offen, Lieferschwierigkeiten wurden von Seiten der Hersteller aber bereits angekündigt. „Unsere noch vorrätigen Bestände hängen natürlich immer vom Einsatzaufkommen ab. Wir wissen nicht, was in den nächsten Tagen noch passiert“, so Christian Karl.

Landesverwaltungsamt fragte ab, was an Schutzmaterialien gebraucht wird

Auch Thomas Haupt, Chef des DRK-Kreisverbandes Sömmerda/Artern, ist besorgt. Zwar hat das Landesverwaltungsamt vor einigen Tagen bei sämtlichen Rettungsdiensten gefragt, welche Schutzmaterialien genau gebraucht werden, aber was und ob am Ende etwas dabei rauskommt, bleibt offen.

Fünf Rettungsfahrzeuge hat das DRK im Landkreis Sömmerda im Einsatz. Bisher sind noch Schutzmasken und -anzüge vorhanden, doch auch hier schwinden die Bestände zusehends, so Haupt. Noch problematischer sieht es aber bei den Mitarbeitern des ambulanten Pflegedienstes aus, berichtet der DRK-Chef.

Der Rettungsdienst kommt täglich, auch bereits vor der Corona-Krise, mit verschiedenen, teilweise gefährlichen Keimen in Berührung und ist dementsprechend ausgestattet. Für den Pflegedienst ist die aktuelle Situation Neuland, er ist von Haus aus nicht so umfangreich mit Schutzkleidung ausgestattet, berichtet Thomas Haupt.

Masken, Kleidung und Brillen überteuert

Schutzkleidung wurde auch beim DRK bereits vor Wochen nachgeordert. Voraussichtliches Lieferdatum: Mitte April. Masken, Kittel und Schutzbrillen stehen zudem nicht in den Massen zur Verfügung, in der sie aktuell gebraucht werden, und auch die Preise sind heillos überteuert, weiß Thomas Haupt. Wurden für eine Schutzmaske vor ein paar Wochen noch 70 Cent verlangt, kostet sie heute 2,50 Euro.

Das Personal des ambulanten Pflegedienstes hat außerdem noch ein weiteres Problem: Verständnis dafür, dass sich die Pflegerinnen und Pfleger selbst schützen wollen und deshalb Mundschutz und Handschuhe tragen, bringen ihre Patienten selten auf. „Viele wollen nicht unter Schutz gepflegt werden, und das lassen sie dann an den Schwestern aus“, erzählt Thomas Haupt. Das Pflegeverhältnis mit zwei Patienten musste das DRK deshalb bereits beenden. „Der Schutz unserer Mitarbeiter hat oberste Priorität“, so der DRK-Chef.

Verhaltensweisen auf den Wachen verändert

Deshalb wird sowohl auf den Rettungswachen des DRK und beim ASB, als auch im Einsatz derzeit genauer auf Verhaltensweisen geachtet. Dazu zählt: Kein Schwätzchen mehr bei der Dienstübergabe, höchstens zwei Leute in einem Raum. Geht ein Notruf bei der Leitstelle ein, wird zunächst explizit nach möglichen Symptomen einer Covid-19-Erkrankung gefragt. Um auf Nummer sicherzugehen, geht auch am Einsatzort zunächst ein Sanitäter vor, um einen Corona-Verdachtsfall ausschließen zu können.

Doch bei aller Vorsicht: Rettungskräfte und Pflegepersonal, eben diejenigen, die kranken Menschen jeden Tag am nächsten kommen, können nur mit entsprechender Ausrüstung effektiv geschützt werden. Ausrüstung, mit der sie im Moment haushalten müssen.

„Noch ist die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis Sömmerda überschaubar, das kann sich aber jeden Tag ändern“, sagt Thomas Haupt. Den immer weiter steigenden Fallzahlen wollen auch die Rettungs- und Pflegekräfte nicht schutzlos entgegentreten.

