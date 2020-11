Sömmerda: Ein Baum mit guten Wünschen

Der ASB will vor seinem Gebäude in Sömmerda einen „Baum der guten Wünsche“ aufstellen.

Sömmerda. Einwohner können sich mit Grüßen an der Aktion beim ASB-Kreisverband beteiligen.

Ob Dankesworte, Wünsche für das neue Jahr oder Grüße an die Nachbarschaft – am „Baum der guten Wünsche“ ist Platz für einen solchen Gruß. Da Weihnachtsmärkte und Feierlichkeiten in diesem Jahr leider nicht wie gewohnt stattfinden können, plant die Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Sömmerda die Aktion „Sömmerda schenkt gute Wünsche“, informiert der Kreisverband Sömmerda des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB).

Dabei sollen Weihnachtsgrüße, Danksagungen und gute Wünsche von Menschen und Institutionen aus dem Landkreis Sömmerda gesammelt werden. Diese guten Wünsche und Danksagungen können sich beispielsweise mit nachbarschaftlichem Engagement im Jahr 2020 oder mit kleinen Freuden des Alltags beschäftigen, heißt es. Das Ziel sei eine Geste der Dankbarkeit und Zuversicht zu Weihnachten.

Die ersten 40 Danksagungen werden auf Weihnachtskugeln aus Holz gedruckt

Die ersten 40 Danksagungen oder gute Wünsche werden auf Weihnachtskugeln aus Holz gedruckt und gemeinsam mit dem Spruch: „Sömmerda schenkt gute Wünsche“ an einen großen Weihnachtsbaum vor dem Gebäude des ASB Sömmerda gehängt. Um den Corona-Bedingungen gerecht zu werden, sei keine große Eröffnungsveranstaltung geplant. Menschen des Landkreises können jedoch bis zum 21. Dezember einen Gruß oder vielleicht ein Bild an den Baum hängen.

Die Danksagungen und Grüße sollten bis zum 4. Dezember an die Koordinierungs- und Fachstelle beim ASB Sömmerda, Bahnhofstraße 2, 99610 Sömmerda gesendet werden. Wichtig ist, dass eine unterzeichnete Erlaubnis zur Veröffentlichung beigefügt wird, betont der ASB-Kreisverband. Veröffentlicht würden neben dem Spruch nur der Vorname und das Alter.

Die Koordinierungs- und Fachstelle behalte sich vor, nur Danksagungen, gute Wünsche und Grüße zu veröffentlichen, die positiv und wertschätzend formuliert sind, so der ASB. Für Hass und antidemokratische Sprüche sei an dem Baum kein Platz.