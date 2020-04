Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sömmerda: Fahrdienste für Bedürftige

„Gemeinsam für Sömmerda“ ist eine private Initiative von Bürgern und Unternehmen der Region Sömmerda, um bedürftigen Menschen in den Zeiten der Einschränkungen durch die Corona-Krise schnell und unkompliziert zu helfen. Auch das Taxiunternehmen Simbill aus Sömmerda unterstützt diese Aktion jetzt, teilte der Betrieb mit.

Insbesondere ältere und bedürftige Menschen hätten es schon in krisenfreien Zeiten nicht leicht, ihre täglichen Wege zu erledigen, und nun komme auch noch die Sorge um die eigene Gesundheit dazu. „Hier sehe ich für unsere Branche eine Möglichkeit zur aktiven Hilfe“, so Monika Simbill, Chefin des Taxiunternehmens. Deshalb bietet die Geschäftsfrau diesen Menschen in der Zeit der Corona-Krise Fahrdienste zum Selbstkostenpreis an.

Für ihre Einkaufsfahrt, die Fahrt zur Apotheke, Post oder ähnliches sollten sie bei Taxi Simbill anrufen (Telefon 03634/600666), den Einkaufszettel oder Kurierwunsch angeben und dann stehe einer schnellen Lösung des Problems höchstens eine rote Ampel im Weg. Aber die schalte schon immer automatisch wieder auf „Grün“.