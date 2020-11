Sömmerda: Geschlossenes Bad kostet weniger

Es ist eine Binsenweisheit: Mit Freibädern machen Kommunen kein Geld. Sie sind Zuschussobjekte. Rein finanziell betrachtet, ist es aus ihrer Sicht am besten, keines zu haben. Die nächstgünstige Variante fürs Stadtsäckel ist, ein vorhandenes öffentliches Schwimmbad geschlossen zu halten. Sömmerdas städtisches Freibad wird gerade um- und ausgebaut. Ergo ist es zu und kostet weniger. Das schlägt sich unter anderem als ein Aspekt in der Jahresbilanz für 2019 der Stadtwerke Sömmerda nieder. Es bessert sie auf. Die Verluste fallen geringer aus.

Das, wie auch die günstigen Auswirkungen, die nach erfolgter Investition die Verpachtung des Verwaltungsgebäudes an die Sömmerdaer Energieversorgung hat, unterstrich Gerhard Jochum jüngst im Sömmerdaer Stadtrat.

Der Wirtschaftsprüfer von der Audi Consulting Tax (ACT) GmbH aus St. Ingbert war dem Gremium, etwas wacklig, per Livestream zugeschaltet. Er gab, coronabedingt verspätet und auf Abstand, die Prüfergebnisse des Jahresabschlusses der Sömmerdaer Stadtwerke bekannt. Er berichtete – wie zuvor auch schon dem Aufsichtsrat – über eine Absenkung des Gesamtvermögens der Stadtwerke gegenüber dem Vorjahr um 228.400 Euro (1,8 Prozent) auf nunmehr 12.743.900 Euro. Als maßgeblich hierfür nannte er auf der Vermögensseite den Anstieg des Anlagevermögens durch Investitionen in Freibad, Energieversorgung und Verwaltungsgebäude (Restarbeiten). Aus der Verpachtung wurden 727.000 Euro erlöst. Einnahmen aus den Bädern in Höhe von 338.000 Euro standen Ausgaben (inklusive Abschreibungen) von 821.000 Euro gegenüber. Es entstand ein Jahresüberschuss von 262.000 Euro.

Das Verwaltungsgebäude der Stadtwerke Sömmerda in der Poststraße. Foto: Jens König

Das Eigenkapital der Gesellschaft sei derweil um 295.000 Euro (2,9 Prozent) auf 8.888.000 Euro angewachsen. Die Eigenkapitalquote der Stadtwerke sei damit von 68,5 Prozent im Vorjahr auf nunmehr 71,8 Prozent gestiegen.

Unter Verweis auf flüssige Mittel von 1,8 Millionen Euro sprach Jochum von einer „derzeit sehr, sehr guten Liquidität". Es habe, so der Wirtschaftsprüfer, „auch schon andere Zeiten“ gegeben.

Er schätzte die Stadtwerke von dieser Seite her wie auch in der Finanzstruktur als „sehr gut aufgestellt“ ein. Ergebnis der Prüfung aller Daten und Dokumente ist die Erteilung eines „uneingeschränkten Bestätigungsvermerks“.

Nachfragen der Stadtratsmitglieder gab es nicht, nur einige Anmerkungen von Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke). „Die Ergebnisse sprechen für sich", sagte das Stadtoberhaupt. Er lobte, dass die Stadtwerke sehr solide aufgestellt seien und es gelungen sei, finanzielle Belastungen durch kluge Investitionen aufzufangen. Das Konstrukt, die Bäder in die SEV einzubinden, habe sich bewährt. So sei man, wie beabsichtigt, immer in der Lage, im Bädersektor entstehende Verluste zu kompensieren.

Wie am 4. November der Aufsichtsrat billigte nun auch der Stadtrat den Prüfbericht einstimmig. Im Anschluss wurde ebenso einstimmig dem Aufsichtsrat der Stadtwerke die Entlastung erteilt. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Bürgermeister Ralf Hauboldt. Dem Gremium gehören außerdem Stefan Wiebach und Eileen Schindler für Die Linke, Henning Schwittay (CDU/FDP-Fraktion), Hagen Gärtner (AfD) und Matthias Finger (Grüne/SPD) an. Der Prüfauftrag für 2020 wurde erneut der ACT erteilt.