Sömmerda ist fahrradfreundlichste Stadt Thüringens

In der Bahnhofsstraße blockieren am Donnerstag ein Pkw und eine Mülltonne die Spur für Radfahrrer. Die Fahrradklima-Umfrage ergab eine Gesamtnote von 3 für Hindernisse auf Radwegen.

Sömmerda. Trotz eines guten Ergebnisses sieht Bürgermeister Ralf Hauboldt noch Potenzial. Welchen Platz die Kreisstadt im Bundesvergleich belegt und wie das Fahrradklima noch verbessert werden soll.

Es ist keine Glanzleistung, aber das Ergebnis macht Sömmerda zur fahrradfreundlichsten Stadt im ganzen Freistaat. Im deutschlandweiten Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) bekam die Kreisstadt die Gesamtnote 3,1.

Damit belegt Sömmerda den 14. Platz in der Gruppe von Orten mit weniger als 20.000 Einwohnern. Zum Vergleich: Erfurt belegte in seiner Ortsgrößengruppe Platz 16 und erhielt eine Gesamtbewertung von 4,14.

Beim ersten Blick auf die einzelnen Teilnoten hat sich Sömmerda seit dem vorherigen Fahrradklima-Test 2020 verschlechtert. Das liegt aber zum Teil auch an der geringeren Teilnehmerzahl der Umfrage: Nahmen 2020 noch 102 Personen teil, gaben im vergangenen Jahr lediglich 72 Personen Bewertungen ab.

Fahrradverleih der Stadt lohnt sich nicht

Der Auswertung des ADFC zufolge liegen die Stärken der Kreisstadt wie auch 2020 unter anderem in der leichten Erreichbarkeit der Innenstadt (Note 1,9) sowie im zügigen und direkten Erreichen der Ziele (2,2). Zu den Schwächen zählen wiederum der Winterdienst auf Radwegen (3,9) sowie der Verleih öffentlicher Fahrräder (4,3).

In den vergangenen Jahren wurden es immer weniger Verleihräder, bestätigt auch Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke). Unter anderem wegen Vandalismus hat das städtische Angebot abgenommen. Eine Kosten-Nutzen-Rechnung habe zudem gezeigt, dass es sich nicht lohne, merkt Hauboldt an. Die Kreisverkehrswacht in der Neuen Zeit bietet noch Fahrräder sowie Zubehör im Verleih an.

Kein Einfluss der Stadt auf schlechteste Einzelnote

Beim Winterdienst räumt der Bürgermeister Verbesserungsbedarf ein: „Wir wollen auch aufstocken“, sagt Hauboldt. So soll zum Beispiel neue Technik angeschafft werden. Bei der schlechtesten Note des Fahrradklimatests kann die Stadt allerdings nicht reagieren. Für die Einzelnote zur Häufigkeit von Fahrraddiebstählen vergaben die Umfrageteilnehmer eine 4,6. „Darauf haben wir keinen Einfluss“, so Hauboldt.

Der Bürgermeister verweist auf das Angebot der Kreisverkehrswacht, die regelmäßig über Fahrrad-Codierung informiert. Diese individuelle Kombination aus Buchstaben und Ziffern wird am Rahmen eingraviert, eingeprägt oder aufgeklebt. Der Code beugt Diebstähle zwar nicht vor, schreckt Langfinger aber ab, da sich das Rad dann schwerer verkaufen lässt.

Ausbau der Radverbindungen geplant

In der Kategorie Hindernisse auf Radwegen schneidet Sömmerda 0,9 Notenpunkte besser ab, als der Durchschnitt der Ortsgrößenklasse. Insgesamt erhielt die Kreisstadt eine 3. Er kenne die Stresslage in der Bahnhofsstraße wegen Bauarbeiten oder falsch abgestellter Autos, sagt Ralf Hauboldt, „aber wir können die Spuren nicht breiter machen.“ Oft müssen Radfahrer auf den Fußgängerbereich ausweichen, weil der Radweg blockiert ist, allerdings handelt es sich bei dem Bereich auch um einen gemeinsamen Rad- und Fußweg.

Trotz des guten Umfrageergebnisses sieht der Bürgermeister noch Potenzial. So sollen unter anderem Radwege zwischen Tunzenhausen und Wundersleben sowie von der Neuen Zeit nach Rohrborn ausgebaut werden. Auch schaue man auf andere Orte und lasse sich beraten, doch der Bürgermeister zeigt sich weitgehend zufrieden mit dem Fahrradklima. „Andere müssen ihre Hausaufgaben noch machen“, so Ralf Hauboldt.