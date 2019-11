Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sömmerda-Kalender bald wieder zu haben

Bereits am Tag nach seiner Vorstellung waren die kostenfreien Exemplare des neuen Sömmerda-Kalenders, die der Tourist-Information zur Verfügung gestellt wurden, am Vormittag vergriffen. Wie Autor Dirk Wächter informiert, habe er sich sofort vom Bürgermeister grünes Licht geben lassen, um 1000 Stück nachzudrucken. Diesen Nachdruck mache er jedoch auf eigene Kosten. Die Kalender können daher nicht mehr verschenkt werden, sondern sind nun für 5,95 Euro zu haben. Ende dieser Woche, spätestens Anfang kommender Woche rechnet Dirk Wächter mit ihrer Lieferung.

Altes und Neues gehen ineinander über

Kaufen kann man den Kalender dann hier: Touristinformation Sömmerda, Museum/Bibliothek, Buchladen Holk Maisel (Schmökereck), Rewe Erfurter Straße, Bäckerei Bergmann im Obi, im Nahkauf am Gymnasium sowie im Café in der Langen Straße sowie direkt bei Dirk Wächter im Parkweg 4.

Dem Sömmerdaer Fotografen und Werbegrafiker war die Gestaltung des Sömmerda-Kalenders für 2020 übertragen worden. Dieser lässt tief in die Geschichte der Stadt blicken. Auf den 12 Kalenderblättern gehen Altes und Neues ineinander über, erlauben so „Ah, so hat es mal ausgesehen“-Effekte. Unterstützer fand Dirk Wächter in den stadtgeschichtlich interessierten Sömmerdaern Peter Göhler und Bärbel Albold.