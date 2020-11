Sömmerda: Kulturnadel für Brunhilde Psurek

Sömmerda. Statt in einer Feierstunde übergeben zu werden, kommt die Kulturnadel in Coronazeiten mit der Post.

Brunhilde (Bruni) Psurek erhält in diesem Jahr die Kulturnadel des Freistaates Thüringen. Geehrt wird sie für ihr langjähriges Engagement als Leiterin verschiedener Theatergruppen in Sömmerda. Seit 2014 vergibt die Thüringer Landesregierung die Auszeichnung. Die Ehrung hätte am morgigen Donnerstag im Haus Dacheröden in Erfurt im Beisein von Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff stattfinden sollen, wurde aber coronabedingt abgesagt. Die zehn Preisträgerinnen und Preisträger erhalten ein persönliches Gratulationsschreiben des Kulturministers, Urkunde, Nadel sowie Broschüre nun per Post. Hoff erklärte: „Gerade in der jetzigen Situation wissen wir: Kultur ist weit mehr als Freizeit und Unterhaltung! Genreübergreifend liegt den Preisträgerinnen und Preisträgern die soziale Dimension der Kultur am Herzen. Sie machen damit ‚Kultur für alle‘ und tun damit genau das, was den Kern lebendiger demokratischer Kulturpolitik bildet und wir jetzt umso schmerzlicher vermissen.“