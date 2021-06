Sömmerda lädt zum Müllsammeln ein

In Sömmerda wollen auch Anne Schmidt (links) und Lena Kob am 1. Juli Müll sammeln.

Sömmerda. Am Abend des 1. Juli soll in Sömmerda angepackt werden. Worum es geht, erfahren Sie hier.

Das Nachhaltigkeitszentrum Thüringen hat das Land bei den bundesweiten Aktionstagen „Essen in Mehrweg“ angemeldet. Kommunale Partner machen mit. Auch die Stadtverwaltung Sömmerda beteiligt sich an den Aktionstagen vom 28. Juni bis 3. Juli mit zwei größeren Aktionen.

Am 28. Juni gibt es ein Selfie-Gewinnspiel auf Facebook und Insta­gram über die Seiten der Stadt- und Kreisbibliothek Sömmerda. Zusätzlich findet am 1. Juli zwischen 18 und 20 Uhr eine Müllsammelaktion statt. Diese ist offen für jeden. Start und Ende der Aktion ist in der Stadt- und Kreisbibliothek in der Weißenseer Straße 15. Gesammelt wird auf einer Strecke entlang der Innenstadt zu den Parkanlagen und dem Industriegebiet. Eine vorherige Anmeldung ist bis zum 29. Juni erforderlich. Möglich ist sie unter aktionen@stadtsoemmerda.de.

„Die Müllsammelaktion ist gleichzeitig eine tolle Unterstützung für unseren Betriebshof, der am darauffolgenden Tag den Stadtpark für die ‚Sommer-Sonne-Sömmerda‘-Konzerte hübsch macht“, hofft Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke) auf rege Beteiligung.

Für die Müllsammler soll es nach getaner Arbeit in der Stadt- und Kreisbibliothek ein gemütliches Beisammensein geben.