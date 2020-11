Sömmerda: Langer Einkaufsabend mit Musik

Turmbläser der Stadt- und Kreismusikschule „Wilhelm Buchbinder“, hier beim Weihnachtsmarkt in Schallenburg, werden auch auf der Weihnachtsmeile in Sömmerda spielen. Das Bild ist ein Archiv-Bild.

Obgleich der traditionelle Sömmerdaer Weihnachtsmarkt aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen muss, haben sich die Innenstadthändler in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung sowie der Stadt- und Kreismusikschule „Wilhelm Buchbinder“ etwas einfallen lassen, um auch ohne Weihnachtsmarkt für vorweihnachtliche Stimmung in der Innenstadt zu sorgen. Darüber informierte jetzt die Stadtverwaltung.

Am Freitag, 4. Dezember, heißt es in der Sömmerdaer Innenstadt „Schlendern über die Weihnachtsmeile“ – und das bis 21 Uhr. Zu dieser Einkaufsnacht halten Einzelhändler, Dienstleister und Akteure der Innenstadt ein breites und vielfältiges Angebot vor, so die Stadtverwaltung. So könnten sich Besucher bei dem vorweihnachtlichen Shopping-Abend auf verschiedene Rabattaktionen oder andere schöne Ideen der teilnehmenden Händler freuen.

Musikalisch geben auf der Weihnachtsmeile ab 19 Uhr die Turmbläser der Stadt- und Kreismusikschule „Wilhelm Buchbinder“ den Ton an. Vom Turm der Bonifatiuskirche lassen die Mitglieder des Ensembles vorweihnachtliche Lieder erklingen. Sie sorgen so für die musikalische Umrahmung am Abend.

Gemeinsam möchten die Stadtverwaltung, die teilnehmenden Innenstadthändler sowie die Turmbläser auch unter Corona-Bedingungen für ein extra Angebot in der Vorweihnachtszeit sorgen, heißt es aus dem Rathaus. Der Dank der Stadtverwaltung gehe bereits jetzt an die Beteiligten. Die Besucher der Weihnachtsmeile werden gebeten, unbedingt die aktuelle Corona-Verordnung einzuhalten.