Sömmerda legt Nutzung seiner Flächen neu fest

Gut drei Jahre nach dem Aufstellungsbeschluss im Juni 2016 ist die Stadt Sömmerda nun am Ende des Verfahrens zur Änderung ihres Flächennutzungsplanes angelangt, der die beabsichtigte Nutzung von Flächen festlegt und die städtebauliche Entwicklung der Gemeinde steuert. Der Stadtrat wog die zum Entwurf eingegangenen Stellungnahmen ab und beschloss einstimmig die 2. Änderung des Planes.

Insgesamt waren sieben Änderungsbereiche festgelegt und 52 Träger öffentlicher Belange beteiligt worden, informierte Bauamtsleiter Otto Rosenstiel. Von Bürgern sei bedauerlicherweise keine einzige Meinungsäußerung abgegeben worden.

Großer Bedarf an Wohnbauland

Als Fazit könne man sagen, dass alle Hinweise der Träger zur Kenntnis genommen wurden. Abwägungsrelevant sei zum Beispiel die Kritik gewesen, dass zwar neue Wohngebiete wie südlich des Gartenberges ausgewiesen würden, es aber keine Aussagen zu Baulücken in der Stadt gebe. Der Bauamtsleiter betonte, dass sehr wohl ein Baulückenkataster existiere und es auch in die Wohnbedarfsanalyse eingeflossen sei. Der Flächennutzungsplan sei aber auf 15 Jahre ausgelegt. Mit den drei neuen Wohngebieten Lessingplatz, Klingersiedlung und Offenhain Nord habe man die bis zum Jahr 2030 erstellte Wohnbedarfsprognose schon erfüllt. Doch der Bedarf sei offenbar größer als prognostiziert, es lägen schon wieder neue Anfragen nach Wohnbauland vor. Diesem Einwand habe man also widersprochen.

Bedenken zum Ausbau der Handelsfläche

Bedenken gebe es auch zum Bebauungsplan für das Handels- und Dienstleistungszentrum Alte Ziegelei – obwohl dieser Plan schon genehmigt und auch in der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes schon festgeschrieben worden sei. Rewe will auf dem Areal seinen Markt erweitern und Aldi neu bauen. Einschränkungen beim Sortiment (das nicht zentrumsrelevant sein soll) und zu Verkaufsflächen seien im Bebauungsplan schon benannt, so Rosenstiel. Und auch die Sorgen von Schloßvippach, dass sich eine Vergrößerung von Rewe in Sömmerda auf den Markt im Nachbarort auswirken könnte, seien nach Aussagen des Unternehmens unbegründet. Man werde die Fläche also so entwickeln wie vorgesehen.

2020 erneute Planänderung

Zu den Plänen für eine Photovoltaikanlage auf einem Teil der Deponie Michelshöhe gab es die Frage, warum dies nicht auf der kompletten Fläche geschehen soll – dies müsse man aber schon der Stadt überlassen, sagte der Bauamtsleiter. Bezüglich der Industriefläche IG 3 Sömmerda/Kölleda wurde bemängelt, dass dieses Projekt in der jetzigen Fläche vom Regionalplan abweiche. Die Stadt wird den Plan also umarbeiten. Und das ursprünglich in der Kernstadt entlang der Ipsa vorgesehene Industriegebiet IG 4 werde nicht weiter verfolgt, so Rosenstiel.

Nach der nun beschlossenen 2. Änderung des Flächennutzungsplanes werde man im kommenden Jahr in einer 3. Änderung den neuen Ortsteil Schillingstedt integrieren, kündigte der Bauamtsleiter an.