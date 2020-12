Sömmerda: Nächste Messe im Mai 2022

Der Termin für die nächste Regionalmesse SÖM, die traditionell in der Unstruthalle Sömmerda stattfindet, wurde auf den 14. und 15. Mai 2022 festgelegt.

Die Veranstalter haben jetzt das Datum festgelegt, an dem die 26. Regionalmesse SÖM stattfinden soll, und zwar am 14. und 15. Mai 2022. Wie unsere Zeitung gestern berichtete, hatte der Landkreis in Absprache mit dem Bürgermeister der Stadt Sömmerda und der RAM Regio Ausstellungs GmbH entschieden, die Messe für das Jahr 2021 abzusagen. „Wenn wir die Messe erfolgreich und für die Besucher ansprechend und ohne Einschränkungen durchführen wollen, müssen wir die Veranstaltung auf 2022 verschieben“, erklärt Landrat Harald Henning (CDU).

Um den Besuchern und den Ausstellern ein erfolgreiches Erlebnis zu verschaffen, bedürfe es für „Die SÖM“ eines verantwortungsvollen und genehmigungsfähigen Infektionsschutzkonzepts, das so erstellt sein müsste, dass keinerlei Gefahr für die Besucherinnen und Besucher besteht, heißt es dazu weiter aus dem Landratsamt. Nach aktueller Einschätzung könne ein solches zuverlässiges Hygienekonzept für den Veranstaltungsort, den gewählten Zeitraum und die erwarteten Besucherzahlen nicht in Aussicht gestellt werden.

Das neue Konzept für die Messe – mit neuem Veranstalter und Termin erstmals im Frühjahr – werde beibehalten.