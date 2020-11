Sömmerda: Neuer Vorstand im DRK-Kreisverband berufen

Das Präsidium des DRK-Kreisverbands Sömmerda/Artern trennt sich von seinem bisherigen Vorstandsvorsitzenden Thomas Haupt. Man sei nach intensiven Beratungen in den letzten Tagen zu der übereinstimmenden Feststellung gelangt, dass eine weitere Zusammenarbeit nicht möglich ist, teilte der DRK-Kreisverband Sömmerda/Artern am Dienstag, 24. Novemer, mit. Man vertrete hinsichtlich der zukünftigen strategischen Ausrichtung des Kreisverbandes und der Arbeitsweise des Vorstandes unterschiedliche Auffassungen und habe sich daher entschlossen, im gegenseitigen Einvernehmen in Zukunft getrennte Wege zu gehen.

Haupt war am 16. November von seinen Aufgaben entbunden und vom Präsidium des DRK-Kreisverbands bis auf Widerruf freigestellt worden (wir berichteten). Die in den vergangenen Tagen verbreiteten Äußerungen zum Vorwurf der Untreue könnten so seitens des Kreisverbandes nicht bestätigt werden, hieß es am Dienstag weiter. Entsprechenden Hinweisen sei nachgegangen worden. Der DRK-Kreisverband Sömmerda/Artern wünsche Thomas Haupt für seinen weiteren persönlichen und beruflichen Werdegang alles Gute.

Das Präsidium hat in seiner Sitzung am 23. November Katrin Bendleb zur Vorstandsvorsitzenden und Christian Jens zum weiteren Vorstand berufen. Die 35-jährige Katrin Bendleb aus Straußfurt arbeitet seit 2010 im DRK-Kreisverband und war zuletzt Personalreferentin und übernahm die Teamleitung der Kitas. Der 43-jährige Christian Jens war seit Mai 2020 im DRK-Kreisverband als Referent des Vorstands tätig.

In einer Mitarbeiterversammlung informierte das Präsidium die Beschäftigten am Dienstagvormittag über den Sachstand. In den nächsten Tagen wolle sie gemeinsam mit ihrem zweiten Vorstand die Lage sondieren und schauen, welche Wünsche die Mitarbeiter haben und was sich davon umsetzen lässt, sagte Katrin Bendleb. Die gute Zusammenarbeit mit dem Team liege der neuen Doppelspitze sehr am Herzen. Schwerpunkte der Arbeit würden unter anderem die Modernisierung und Digitalisierung sein, auch der Bereich der Ehrenamtlichen sei ein großes Aufgabenfeld, so die Vorstandsvorsitzende.

Der DRK-Kreisverband Sömmerda/Artern beschäftigt 240 Mitarbeiter, zudem engagieren sich rund 400 Ehrenamtliche beim Kreisverband.