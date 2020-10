Sömmerda: Schwimmkurs in den Ferien

Bei einem einwöchigen Seepferdchen-Kurs lernten Kinder ab fünf Jahren in der Schwimmhalle Sömmerda das Schwimmen. Die Mädchen und Jungen (im Bild ist die 5-jährige Sophie) bekamen in Zehnergruppen unter der Obhut von Schwimmmeisterin Sabine Rücknagel und ihren Kollegen die ersten Grundlagen für das Brustschwimmen vermittelt und durften vom Beckenrand sogar in das tiefe Wasser springen. Mit Hilfsgürteln und -sprossen erlernten die Kinder, wie sie das Wasser trägt und wie sie mit den richtigen Arm- und Beinzügen im Wasser vorankommen.