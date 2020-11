Gestern war Totensonntag – und unmittelbar davor hat der Sömmerdaer Stadtrat eine neue Friedhofssatzung gebilligt und auch die Gebührensatzung dazu geändert. Das passte also kalendarisch in die Zeit und war doch schon überfällig.

Das jedenfalls betonte Ulrich Braem, der Leiter des Bau- und Umweltamtes der Stadt, zumindest für die Gebührensatzung. Alle vier Jahre, so Braem, das sei der übliche Turnus, um die Friedhofsgebühren anzupassen.

Dabei wurde die vorherige Friedhofssatzung, die aus dem Jahr 2010 datiert, eher redaktionell überarbeitet, an die aktuelle Gesetzeslage angepasst sowie erweiterte Angebote an Bestattungs- und Beisetzungsarten sowie Möglichkeiten zur Grabgestaltung aufgenommen. „Was lange währt...“, erläuterte Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke), dass auch zahlreiche Wünsche unter anderem des Seniorenbeirats der Stadt Sömmerda wie auch aus den Ortsteilen Berücksichtigung gefunden hätten. Vor allem aus jenen sei darauf gedrängt worden, in Sömmerda mögliche Bestattungsformen auch dort zu schaffen. Diese trügen auch dem Umstand Rechnung, dass immer öfter niemand da sei, der Grabstätten regelmäßig pflegen könne.

Die bisherige Friedhofsgebührensatzung trat 2014 in Kraft. Ihre Überarbeitung, so Braem, enthalte auch deshalb wesentliche Veränderungen. Sie sei schon aus dem Grund unbedingt erforderlich, weil der Friedhof nach Gesetzeslage von der Stadt als kostendeckende Einrichtung zu betreiben sei. Braem schilderte die Gebührenkalkulation als schwieriges Verfahren, im Sömmerdaer Fall sei der höchstmögliche Bemessungszeitraum von vier Jahren, konkret die Jahre 2016 bis 2019, angesetzt worden.

Augenfälligste Veränderung, neben der Kostenentwicklung, ist die Verringerung der in der Satzung angenommenen längsten Nutzungsrechte an Gräbern von 40 auf 30 Jahre. Neu aufgenommen in die grundlegende Satzung wie auch in die Gebührenerhebung sind Gemeinschaftsgrabstätten – so als Urnengemeinschaftsgrab mit Namensnennung für 20 Jahre (1021,95 Euro), als Urnengemeinschaftsanlage ohne Namensnennung für 15 Jahre (277,22 Euro), als sogenanntes pflegearmes Erdrasengrab für 20 Jahre (1009,34 Euro) und als halbanonymes Urnenrasengrab für 20 Jahre (892,36 Euro).

Die Kosten für ein Erdreihengrab für Verstorbene ab 5 Jahre für 20 Jahre erhöhen sich von 385 auf 630,84 Euro, für ein Erdwahlgrab für Verstorbene ab 5 Jahre für 30 Jahre von 769 auf 946,25 Euro. Wie Braem ausführte, zeigten zurate gezogene Zahlen von vergleichbaren Städten wie Arnstadt, Sondershausen und Apolda, dass „Sömmerda da gut dasteht“.

Viele Anmerkungen gab es im Stadtrat zu den Satzungen nicht. Hagen Gärtner (AfD) erkundigte sich nach der enthaltenen Umsatzsteuer. Uwe Remus (SBB/BIS) wies darauf hin, dass die Kostensteigerung bei den Erdwahlgräbern faktisch stärker ausfalle, da der Ausgangswert auf 40 Jahre berechnet worden sei, der neu kalkulierte jedoch auf nur noch 30. Die rechnerisch korrekte Entwicklung erfolge von 769 auf 1257 Euro.

In Anspruch genommen worden sei diese Variante allerdings kaum worden, erklärte Bürgermeister Hauboldt. Ulrich Braem schaute nach und fand zwei solche Buchungen im Schnitt der letzten vier Jahre.

Während die Friedhofssatzung einstimmig angenommen wurde, gab es für die Friedhofsgebührensatzung drei Gegenstimmen und eine Enthaltung.