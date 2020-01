Margita Fischer mit fairer Schokolade, die im Weltladen Locodemu in Sömmerda angeboten wird.

Sömmerda. Die Kreisstadt will in diesem Jahr seine Aktivitäten verstärken und den Titel „Fairtrade-Town“ beantragen.

Sömmerda unterstützt fairen Handel

Die Kreisstadt will ihre Aktivitäten auf dem Weg zur „Fairtrade-Town“ intensivieren und voraussichtlich noch im nächsten halben Jahr den Antrag auf die Titel-Verleihung einreichen, kündigte Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke) an. Um die Auszeichnung zu erhalten, muss Sömmerda fünf Kriterien erfüllen, die das Engagement der Kommune für den fairen Handel, der Produzenten in den Entwicklungsländern unterstützt, betreffen.

Dazu gehört ein Ratsbeschluss, den der Sömmerdaer Stadtrat bereits im Sommer 2018 fasste. Auch muss eine Steuerungsgruppe gegründet werden, was ebenfalls schon erfolgte. Ganz wichtig ist die Anzahl von Produkten aus fairem Handel, die in Geschäften und Gastronomiebetrieben angeboten werden. Der Bürgermeister will Einrichtungen und Geschäfte „abklappern“ und gezielt auf faire Produkte ansprechen.

Weltladen Locodemu ist Vorreiter

Ein großes Sortiment gibt es zum Beispiel schon im Weltladen Locodemu, aber auch in anderen Verkaufseinrichtungen für Lebensmittel. Fairer Handel betreffe jedoch genauso Kleidung oder andere Waren, hat Hauboldt bei seinen ersten Recherchen festgestellt.

Zum Titel „Fairtrade-Town“ gehört zudem, dass öffentliche Einrichtungen Aktivitäten für fairen Handel entwickeln. Eine davon ist die Stadt- und Kreisbibliothek, wo im Lesecafé faire Produkte angeboten werden. Auch in den Sitzungen des Sömmerdaer Stadtrates wird fair gehandelter Kaffee ausgeschenkt.

Thema stärker in die Öffentlichkeit bringen

Nicht zuletzt ist auch ein gewisses Maß an Öffentlichkeitsarbeit gefordert, um alle Kriterien für den Titel „Fairtrade-Town“ zu erfüllen. Man müsse das Thema viel stärker als bisher bekannt machen und auch diejenigen Einrichtungen vorstellen, in denen es faire Produkte gibt, ist sich der Bürgermeister bewusst.

Um auf dem Weg zum Titel voranzukommen, habe es zum Jahresende eine Beratung der Sömmerdaer Akteure mit ihren Gothaer Kollegen gegeben, so Hauboldt. Gotha wurde im September 2017 als 500. Fairtrade-Stadt Deutschlands ausgezeichnet.