Sömmerda verständigt sich mit litauischer Partnerstadt

Ein Hinweisschild am Ortseingang von Sömmerda aus Richtung Schloßvippach weist auf die Städtepartnerschaften mit Kėdainiai in Litauen und mit Böblingen hin.

Sömmerda. Corona und Auswirkungen sind bestimmendes Thema eines Internet-Treffens. Kedainiais Bürgermeister spricht eine Einladung für 2022 aus.

Die Pandemie machte persönliche Treffen zwischen den beiden Städtepartnern Sömmerda und dem litauischen Kedainiai in den vergangenen knapp anderthalb Jahren unmöglich. Kürzlich konnten sich Vertreter beider Städte virtuell sehen und austauschen. Den Anstoß hatte Kedainiai gegeben.

Man wolle mit jeder seiner Partnerstädte ein Treffen per Internet möglich machen, hieß es aus Kedainiai. Davon berichtet die Stadtverwaltung. Sömmerda war die erste der fünf Partnerstädte, mit der das virtuelle Treffen stattfand. Mit der Kreisstadt verbindet Kedainiai die längste seiner Städtepartnerschaften, denn bereits seit 1989 sind beide Städte verbunden.

Kedainiai liegt zentral in Litauen und somit ähnlich wie Sömmerda, das innerhalb Deutschlands auch zentral gelegen ist. Rund 31.000 Menschen leben in der Stadt, was deutlich mehr als in Sömmerda mit etwa 18.900 Einwohnern ist.

Freundschaftliche Beziehungen auch nach Estland und Italien

Neben Sömmerda pflegt Kedainiai noch Partnerschaften mit Kohtla-Järve in Estland, Łobez in Polen, Zimnicea in Rumänien und Castelforte in Italien. Neben der verwaltungsseitigen Partnerschaft haben sich auch andere Initiativen gebildet. So führt der Arbeiter-Samariter-Bund regelmäßig Hilfstransporte nach Litauen durch. Nach der coronabedingten Pause soll bald auch ein Fahrzeug für den dortigen Arbeiter-Samariter-Bund überführt werden.

In dem gut anderthalbstündigen Gespräch, an dem auf litauischer Seite neben Bürgermeister Valentinas Tamulis auch sein Stellvertreter sowie Vertreter der Verwaltung teilnahmen, tauschte man sich zu den Folgen und dem Stand der Pandemie, zu Hilfsmaßnahmen, städtischen Projekten und den Aussichten für Veranstaltungen aus. Zu letzterem berichtete für Sömmerda Stefan Schmidt, Abteilungsleiter Kultur, Tourismus und Jugendarbeit.

Feststellen konnten beide Stadtoberhäupter – in Sömmerda saß Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke) am Monitor –, dass es zahlreiche Parallelen hinsichtlich des Standes und der Bewältigung der Pandemie zwischen beiden Städten und Regionen gibt. Auch in Kedainiai ist die Inzidenz rückläufig.

Eine Folge unter anderem sei, dass die Anzahl der Intensivbetten im dortigen Krankenhaus von ursprünglich 70 auf mittlerweile 25 reduziert werden konnte. Auch haben beide Kommunen die finanziellen Folgen der Pandemie durch weniger Steuereinnahmen zu spüren bekommen.

Bei Valentinas Tamulis und Sömmerdas Bürgermeister schwangen zugleich die Hoffnung und der Wunsch mit, dass, wenn sich die Zahlen weiter so entwickeln, weitere Erleichterungen für die Menschen in beiden Städten und natürlich darüber hinaus folgen können.

Zugleich bedauerten sie, dass es seit dem Amtsantritt von Valentinas Tamulis vor zwei Jahren aufgrund der Pandemie noch nicht zu einem persönlichen Zusammentreffen gekommen ist. Das soll sich ändern. Kedainiais Bürgermeister sprach nach Sömmerda eine Einladung für das kommende Jahr aus, wenn die litauische Partnerstadt 650 Jahre Ersterwähnung feiert.

Im Herbst bereits, so wurde vereinbart, wollen sich die Partnerstädte noch einmal online treffen. Zu den Themen, die dann im Vordergrund stehen, werde man sich im Vorfeld verständigen.