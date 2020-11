Am Montag hat das Gesundheitsamt Sömmerda zwei Corona-Neuinfektionen registriert. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Die Gesamtzahl derer, bei denen im Landkreis Sömmerda seit dem Ausbruch der Pandemie das Sars-CoV-2-Virus durch ein positives Abstrich-Ergebnis nachgewiesen worden ist, stieg auf 453. Die 7-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner) liegt laut Robert-Koch-Institut aktuell bei 175,7.

Leider sind zwei weitere Todesfälle zu beklagen, informierte das Landratsamt. Bislang seien im Landkreis somit fünf Personen im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 verstorben. 248 Personen gelten als genesen, zwei mehr als am Tag zuvor. Damit gibt es im Landkreis Sömmerda aktuell 200 aktive Covid-19-Fälle.

Das Infektionsgeschehen verteilt sich über den gesamten Landkreis, heißt es weiter. Neben Folgeinfektionen im Umfeld bereits gemeldeter Fälle seien auch mehrere Gemeinschaftseinrichtungen betroffen, wie etwa ein Pflegeheim in Kölleda und Wohnbereiche der Stiftung Finneck. Außerdem seien in fünf Schulen und zwei Kindergärten Infektionen aufgetreten. Diese Einrichtungen befinden sich aktuell im eingeschränkten Regelbetrieb, so das Landratsamt. Die Stadt Sömmerda hat alle Kindergärten in ihrer Trägerschaft vorsorglich in den eingeschränkten Regelbetrieb versetzt.

Im Ergebnis der Beratung des Pandemiestabs am Dienstag appellieren Landrat Harald Henning und Amtsärztin Dagmar Dammers nochmals an alle Bürgerinnen und Bürger, die Situation ernst zu nehmen. Um das Infektionsgeschehen einzudämmen, sei es mehr denn je notwendig, die geltenden Abstands- und Hygieneregeln zu beachten, Mund-Nase-Bedeckungen zu tragen und soziale Kontakte wirklich nur auf das Notwendigste zu beschränken.

Bürgerinnen und Bürger mit Erkältungssymptomen sollten der Arbeit fernbleiben und vor dem Arztbesuch die Praxis kontaktieren, damit diese präventive Schutzmaßnahmen ergreifen kann. Eltern seien angehalten, ihre Kinder auch schon bei leichten Anzeichen einer Erkältung nicht in den Kindergarten oder in die Schule zu schicken. „Falsch verstandenes Pflichtgefühl ist momentan eine Ursache für einen Großteil der Neuinfektionen im Landkreis“, mahnt Landrat Harald Henning.

Aufgrund des erhöhten Infektionsgeschehens wurden die Abstrichnahme-Zeiten im Corona-Testzentrum in der Leubinger Straße 5 in Sömmerda verlängert. Eine Testung erfolgt allerdings nur nach vorheriger Terminvergabe – entweder über den Hausarzt, die bundesweite Telefonnummer 116 117 oder das Bürgertelefon des Landkreises Sömmerda, das täglich unter der Nummer 03634 354-444 zu erreichen ist.