Sömmerdaer bringen Tanne nach Berlin

Eine 15 Meter hohe Coloradotanne aus Breitenworbis schafft Tannen-Wulf aus Sömmerda in diesem Jahr vor das Brandenburger Tor in Berlin.

Seit fünf Jahren kommt der Baum, der Berlins Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor schmückt, schon aus Thüringen. In diesem Jahr ist es eine Coloradotanne aus Breitenworbis.

Die Firma Tannen-Wulf aus Sömmerda rückte am Samstagmorgen mit Schwerlastkran und Tieflader an, um den 45 Jahre alten Baum zu fällen. Dieser stand auf dem Gartengrundstück von Familie Eschborn. Monika und Rolf Eschborn hatten schon länger vor, die Tanne fällen zu lassen und auch Thüringenforst in Erfurt kontaktiert. Dann kam der Anruf, die Tanne solle nach Berlin. Monika Eschborns erster Gedanke: „Meine Güte.“

Die Tanne ging am Sonntag auf die Reise nach Berlin und wird am Montag vor dem Brandenburger Tor aufgestellt. Dann werden sechs Dekorateure fast eine ganze Woche damit beschäftigt sein, sie mit insgesamt 30.000 Lichtern und hunderten Weihnachtskugeln zu schmücken.