Sömmerdaer FDP sieht sich im Aufwind

Der Wiedereinzug der Liberalen in den Thüringer Landtag war eine Zitterpartie ohnegleichen, hing am seidenen Faden, ein paar wenigen Stimmen. Uwe Schäfer, der Sömmerdaer FDP-Kreisvorsitzende, sieht ihn dennoch als großen Erfolg. Nun komme es darauf an, das auf diese Weise erhaltene Vertrauen zu rechtfertigen, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung und will beim Dreikönigstreffen seiner Partei in Stuttgart und auch jüngst beim Neujahrsempfang der Landesliberalen in Jena sowie bei einer Landesvorstandssitzung letzte Woche in Erfurt entsprechende positive Hinweise erhalten haben. Die Grundordnung stehe. Hoffnung setzt Schäfer in neu gegründete Landesfachausschüsse als Bindeglied zwischen der Landtagsfraktion und der Kreisebene. Einen von diesen führe sogar ein Liberaler aus dem Landkreis Sömmerda. Gunnar Dieling, im Moment als Vorsitzender der VG Gramme-Vippach amtierender Udestedter Bürgermeister, stehe dem Landesfachausschuss 2 (Inneres/Kommunales/Justiz) vor. In diesem sowie im Landesfachausschuss Haushalt und Finanzen arbeitet auch Schäfer selbst mit. Schäfer kündigte für den 13. März einen Frühlingsempfang der Kreis-FDP an – mit dem Ziel, dort (in Udestedt, Dorfgemeinschaftshaus, 19 Uhr) mit Vertretern von Vereinen, Institutionen und Bürgern ins Gespräch zu kommen und deren Interessenlage vorm Hintergrund aktueller Entwicklungen zu erkunden. „Bis dahin sind dann wohl in Thüringen ein paar Weichenstellungen erfolgt, die genug Gesprächsstoff bieten werden“, so Schäfer.