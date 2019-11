Sömmerdaer Kinder- und Jugendparlament strukturiert sich neu

Einen Überblick über ihre Aktivitäten in diesem Jahr und ihre Pläne für die Zukunft stellten Mitglieder des Kinder- und Jugendparlaments (KJP) Sömmerda in der jüngsten Stadtratssitzung vor. So habe man die erste Jahreshälfte vor allem genutzt, um die Projekte für den Thüringentag vorzubereiten, der im Juni in Sömmerda stattfand.

Eines davon war „Kunst im Fluss“, wobei Blumenboote bepflanzt wurden. Am Thüringentag selbst nahmen die Kinder und Jugendlichen an einem Workshop mit Radio Teddy teil und gestalteten eine Sendung. Für die Jugendmeile schafften sie ein Kinderrechte-Spiel an. Beim Familienfest mit Kino im Stadtpark konnte dieses ausprobiert werden. Eigentlich hätten im Februar Neuwahlen des KJP stattfinden müssen. Doch man habe sich darauf verständigt, dass man keine Wahlen mehr durchführen, sondern auf freiwillige Mitarbeit setzen wolle, erklärte KJP-Vorsitzender Simeon Reimer. So könnten sich nicht nur diejenigen einbringen, die bei der Wahl genügend Stimmen erhalten, sondern jeder, der möchte. Ein weiteres Vorhaben für die Zukunft ist die Gestaltung des KJP-Maskottchens aus Holz durch einen Kettensägen-Künstler. Außerdem unterstützen die Sömmerdaer das neue Kinder- und Jugendparlament in Straußfurt. Aktuell hat das Kinder- und Jugendparlament Sömmerda 19 Mitglieder. Allerdings komme nur immer ein kleiner Teil, zwischen vier und sechs Kindern und Jugendlichen, zu den Sitzungen und sei richtig aktiv, räumte Simeon Reimer ein.