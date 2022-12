Sömmerdaer Klinik schließt bis Ende Januar den Kreißsaal

Sömmerda. Kein Weihnachts- und kein Neujahrsbaby in Sömmerda. Die Gründe für die eigentlich ungewollte Schließung...

Ein Weihnachts- oder Neujahrsbaby wird es in diesem Jahr im Sömmerdaer Krankenhaus nicht geben. Wie das KMG-Klinikum am Mittwoch mitteilte, müsse der Kreißsaal vom 17. Dezember 2022 bis zum 31. Januar 2023 geschlossen werden. Gründe für die ungewollte Schließung seien anstehende Maßnahmen innerhalb des Neubauprojekts sowie ein außergewöhnlich hoher Krankenstand.

Alle weiteren Leistungen – so auch Geburtsplanungsgespräche für werdende Eltern – würden auch in diesem Zeitraum weiter angeboten, heißt es weiter. Patientinnen der Gynäkologie und des Brustzentrums würden weiterhin auf gewohnt hohem Niveau versorgt. Werdende Eltern sowie die Rettungsleitstelle, niedergelassene Frauenärzte und die umliegenden Kliniken seien informiert. Geburtskliniken in der Nähe befinden sich zum Beispiel in Erfurt, Weimar oder Gotha.

Jessica Koch, Geschäftsführerin des KMG-Klinikums Sömmerda, sagt zu der Schließung: „Wir bauen unser Klinikum bei laufendem Betrieb neu. Das ist eine große Aufgabe. Zusätzlich fordert die winterliche Grippesaison und die Erkältungszeit mit personellen Ausfällen heraus. Aufgrund dessen müssen wir unseren Kreißsaal für den kurzen Zeitraum leider schließen.“