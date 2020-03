Sömmerdaer Klinikum für Besucher geschlossen

Seit Montag ist das KMG-Klinikum in Sömmerda für Besucher gesperrt. Die derzeit unübersichtliche Lage wegen der Corona-Pandemie veranlasste die Klinikleitung zu diesem Schritt. Nur so können Patienten und Krankenhauspersonal bestmöglich geschützt werden.

Wie Kliniksprecher Franz Christian Meier mitteilt, wurde den Angehörigen der Patienten in Sömmerda bereits in der vorigen Woche nahe gelegt, von Besuchen am Krankenbett abzusehen. Menschen mit Erkältungssymptomen war das Betreten des Hauses schon seit zwei Wochen untersagt.

Was die Besuche betrifft, so gibt es eine einzige Ausnahme, in der Familienmitglieder ihre Angehörigen besuchen dürfen, sagt Meier. In einer „End-of-Life-Situation“, wenn also absehbar ist, dass ein Patient bald sterben wird, dürfen Besuche über das medizinische Personal angemeldet werden. Auch Kinder müssen nicht alleine bleiben, denn mit ihnen wird immer gleich auch ein Elternteil stationär aufgenommen.

Weitere Einschränkungen gibt es bei den Sprechzeiten und den Operationen. Notwendige Operationen werden vorgenommen, planbare Eingriffe verschoben, sofern das medizinisch vertretbar ist, sagt Franz Christian Meier. Alle Patienten werden bei medizinischer Notwendigkeit uneingeschränkt versorgt.