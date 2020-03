Sömmerdaer Krankenhaus wappnet sich gegen Coronavirus

Vor dem Haupteingang des KMG-Klinikums Sömmerda steht seit einigen Wochen ein Schild, das gut sichtbar darauf hinweist, wie sich Krankenhausbesucher mit Verdacht auf eine Virusinfektion verhalten sollen. Darauf steht, dass, falls diese Symptome einer Erkältung aufweisen und in den vergangenen 14 Tagen im Ausland unterwegs waren, oder Kontakt zu Coronapatienten hatten, das Krankenhaus keinesfalls betreten dürfen. Sie sollen vor der Tür warten, zunächst im Krankenhaus anrufen und entsprechenden Anweisungen folgen.

Bisher ist das eine reine Vorsichtsmaßnahme, einen bestätigten Coronafall gibt es im Landkreis Sömmerda bis Stichtag Mittwoch nicht. Allerdings gab es schon mehrere Patienten, die sich mit entsprechender Symptomatik im Krankenhaus meldeten, berichtet Anett Brommund-Schnabel, Pressesprecherin der KMG-Klinikgruppe.

Klinik ist generell auf isolierpflichtige Krankheiten vorbereitet

Eine weitere Vorsichtsmaßnahme: Ein definierter Bereich, der für die Versorgung von potenziellen Corona-Verdachtsfällen bestimmt ist. Weil die Sömmerdaer Klinik aber generell auf Erkrankungen vorbereitet ist, die eine Isolation des Patienten nötig machen, brauchten für diesen Bereich keine räumlichen oder baulichen Veränderungen vorgenommen werden, so Brommund-Schnabel. Das medizinische Personal, vor allem das in der Notaufnahme, wurde in Sachen Corona noch einmal speziell geschult.

Auch die Standardabläufe im Klinikalltag haben sich nicht geändert, seit das neuartige Coronavirus immer stärker um sich greift – auch in Thüringen. Allerdings seien zusätzliche, dem Virus geschuldete Prozesse hinzugekommen.

Der Hygienebeauftragte für das Sömmerdaer Krankenhaus ist Henrik Hausweiler. Der hat, vor allem nachdem die Zahl der Infizierten in unmittelbaren Umgebung immer weiter steigt, alle Hände voll zu tun. Seine Aufgabe ist es, das Klinikpersonal über die aktuelle Entwicklung und über Handlungsempfehlungen zu informieren. Auch mit den zuständigen Behörden steht Hausweiler in ständigem Kontakt.

Ablauf vom Robert-Koch-Institut genau festgelegt

Die Handlungsempfehlungen kommen vom Robert-Koch-Institut (RKI), der Bundesoberbehörde für Infektionskrankheiten. In ständig aktualisierten Lageberichten ist genauestens festgelegt, wie sowohl Patienten als auch Mitarbeiter in Krankenhäusern und Arztpraxen so effektiv wie möglich geschützt werden können. Auch der Ablauf, der bei einem Corona-Verdachtsfall in Kraft tritt, ist genau definiert.

Zunächst wird ein Abstrich in Rachen oder Nase genommen. Ein Labor wertet die Proben so schnell es eben geht aus und teilt das Ergebnis dem zuständigen Arzt mit. Bei einem wahrscheinlichen oder bestätigen Fall wird der entsprechende Patient isoliert – je nach medizinischer Indikation in häuslicher Quarantäne oder stationär im Krankenhaus.

Schutzkleidung und Desinfektionsmittel gestohlen

Bis auf den Unstrut-Hainich-Kreis gibt es mittlerweile in allen angrenzenden Landkreisen einen oder mehrere bestätigte Coronafälle. Dass das Virus auch vor dem Landkreis Sömmerda nicht Halt macht, ist wahrscheinlich. Das Krankenhaus sieht sich räumlich und personell für diesen Fall gut gerüstet, sagt Anett Brommund-Schnabel.

Auch an entsprechender Schutzkleidung und Desinfektionsmöglichkeiten mangelt es bisher nicht – weder für einen möglichen Isolierfall, noch in der regulären Patientenversorgung. Allerdings wurden auch in Sömmerda bereits Langfinger aktiv, die in örtlichen Apotheken oder Drogerien nicht mehr fündig wurden.