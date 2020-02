Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sömmerdaer Team zeigt großen Einsatz im Turnier

Der Landkreis Eichsfeld war in diesem Jahr Ausrichter des traditionellen Fußballturniers der Thüringer Landratsämter und kreisfreien Städte. Teilgenommen an dieser 12. Auflage der Veranstaltung haben die Mannschaften Landkreis Eichsfeld, Landkreis Sömmerda, Wartburgkreis, Stadtauswahl Erfurt, Eichsfeldwerke, Landkreis Nordhausen und die Auswahl Werra-Meißner-Kreis (Partnerstadt von Heiligenstadt), heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts Sömmerda.

Zum Team des Landratsamts Sömmerda mit seinem Kapitän Torsten Ansorg gehörten den Angaben zufolge Pascal Freiwald, Uwe Rödiger, Sören Panzner, Thomas Koch und Henning Schwittay. Sie spielten gegen Werra-Meißner 0:2, Nordhausen 4:2, Erfurt 2:1, Eichsfeldwerke 0:4, Wartburgkreis 0:3, Eichsfeld 2:2. Die Sömmerdaer Tore erzielten Pascal Freiwald (4), Uwe Rödiger (3) und Torsten Ansorg (1).

Gewonnen hat die Mannschaft des Landratsamts des Wartburgkreises. „Ein großes Kompliment geht an die Sömmerdaer Mannschaft, die wie immer großen Einsatz zeigte“, lobte Torsten Ansorg seine Mitspieler. Sie belegten mit 7 Punkten einen guten 5. Platz.

Das 13. Landratsamtsturnier findet nächstes Jahr im Landkreis Nordhausen statt.