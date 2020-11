Kindelbrück kämpft mit Mindereinnahmen und Mehrausgaben

Es ist November. Eigentlich Zeit, den Etat fürs Folgejahr einzubringen. Die Mitglieder des Kindelbrücker Landgemeinderats erhielten allerdings am Montagabend nur „Informationen zur aktuellen Finanzlage der Landgemeide durch die Finanzverwaltung“. Allein das ließ auf nichts Gutes hoffen. Und Andreas Garthoff, der Kämmerer, vertiefte den Eindruck.

„Also Rotstift?“, fragte Maik Jung, Bilzingslebens Ortsteilbürgermeister, zur Sicherheit nach dessen Rede. „Ja“, antwortete Garthoff. Im Endeffekt müsse jeder dritte geplante Euro, der hätte in den nächsten Jahren investiert werden sollen, gestrichen werden. Es werde Pflichtprojekte geben. Garthoff nannte den Feuerwehrneubau in Kannawurf, Abwasservorhaben und den Brückenbau in Bilzingsleben. Aber ansonsten...

Von den im Finanzplanzeitraum vorgesehenen Investitionen von 7,2 Millionen Euro könnten wahrscheinlich 2,4 Millionen Euro nicht umgesetzt werden.

Das Kindelbrücker Wappen am Rathaus. Foto: Jens König

Es wirkt sich ein ganzes Konglomerat von Faktoren negativ aus. Nicht alle haben etwas mit Corona zu tun. Einige schon. So werden der Landgemeinde nach der jüngsten Steuerschätzung voraussichtlich jährlich 74.000 Euro an Einnahmen aus der Einkommenssteuer fehlen. Der vorberatende Hauptausschuss musste sogar von 80.000 Euro Mindereinnahmen ausgehen. Die neuen Zahlen, so Garthoff, seien „nicht besser, aber weniger schlecht“. Das prognostizierte Minus bei der Umsatzsteuereinnahme liege bei 4500 Euro jährlich.

Hinzu kämen Mehraufwendungen. So wirke sich das zweite beitragsfreie Kindergartenjahr aus. Es müsse mehr zugeschossen werden – selbst dann, wenn, wie zum 1. Januar beabsichtigt und spätestens zum 1. März 2021 zu vollziehen, die Elternbeiträge der Kindertagesstätten im Gemeindegebiet angehoben würden. Der Schritt, so Garthoff, sei notwendig, um Zuschüsse vom Land in maximal möglicher Höhe zu erzielen. Dafür müssten die Elternbeiträge 25 Prozent der Kosten decken. Letztmalig seien diese 2012 angehoben worden.

Ein großes Loch reißt auch das Feuerwehrbau-Vorhaben in Kannawurf in die Kommunalfinanzplanungen. War die Kostenschätzung noch von 575.000 Euro und einem Eigenanteil der Kommune von 201.000 Euro ausgegangen, so liegt seit dem 6. Oktober eine Kostenermittlung vor, die auf 923.600 Euro hinausläuft. „Berechnet man dann noch, dass darin Grundstückserwerb, Ausstattung, Zuwegung mit Beleuchtung und Anschluss noch nicht enthalten sind, scheinen 1,2 Millionen Euro und ein Eigenanteil von 420.000 Euro realistisch“, schätzt Garthoff.

Berücksichtigt werden müssten zudem tarifliche Steigerungen in der Bezahlung von Mitarbeitern sowie Doppelbesetzungen durch Einarbeitungen wegen Neubesetzung oder Schwangerschaftsvertretung. Die Verwaltungsgemeinschafts-Umlage, im letzten Jahr auf 130 Euro pro Einwohner und Jahr anvisiert, werde sich wohl auf 152 Euro erhöhen – laut Garthoff trotzdem noch unter dem Thüringer Schnitt für vergleichbare Verwaltungsstrukturen.

Vom Land gibt es im Gegenzug rund 83.000 Euro zum Ausgleich von Verlusten bei der Gewerbesteuer. Diese, pauschal ausgereicht, kämen einem Zuschuss gleich, da die Landgemeinde über Verluste in diesem Sektor nicht klagen müsse. Dafür gebe es derzeit noch keine verlässlichen Aussagen des Freistaats zu den zu erwartenden Schlüsselzuweisungen. Garthoff: „Im Moment ist kein verlässlicher Plan erstellbar."